Soluciones frente a la inacción en vivienda

El acceso a la vivienda en Castrillón es un desafío para muchas familias. Los precios del alquiler han aumentado un 22% en los últimos tres años, según el estudio reciente que hemos elaborado desde el PSOE de Castrillón sobre la situación del acceso a la vivienda en el municipio. A esto se suma que el 40% de los hogares destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la renta, una situación insostenible que pone en peligro la estabilidad económica de muchas familias.

Frente a esta realidad, la Ley de Vivienda impulsa medidas concretas para frenar la escalada de precios, poniendo sobre la mesa herramientas eficaces para garantizar que tener un hogar no sea un lujo, sino un derecho. Para abordar el asunto de la vivienda no basta con una sola medida, pues es un problema que tiene muchas caras y que hay que afrontar desde diversos puntos de vista y desde todos los ámbitos de la Administración, el local también. Es un problema complejo cuyas respuestas no ofrecen, desgraciadamente, soluciones a corto plazo. Por eso es imprescindible ponerse a trabajar en ellas sin demoras de ningún tipo para que la problemática de la vivienda en Castrillón no siga aumentando. La parálisis y la inacción no son admisibles.

Una de las vías de trabajo que pueden desarrollarse desde los ayuntamientos, tal como el Grupo Municipal del PSOE solicitó en la moción presentada en el pleno del mes de marzo, es la declaración de Castrillón como zona tensionada. Nos parece una medida adecuada para conseguir el objetivo de frenar las subidas de los precios de los alquileres y limitar el incremento especulativo de las rentas, favoreciendo a quienes buscan un hogar en su propio municipio sin que el mercado les expulse. La negativa del PP a trabajar sobre ello, la negativa del PP a aceptar sencillamente la elaboración de estudios para hacer un diagnóstico real de la situación de Castrillón en materia de vivienda no es una casualidad, es ideología pura: creen que el mercado se regula solo, aunque todos sabemos que, en realidad, el mercado solo regula a las personas más vulnerables. Con su inacción, el PP ofrece dos opciones en materia de vivienda: seguir pagando cada vez más o marcharse de Castrillón.

Entre dogmas liberales y discursos vacíos, el PP empuja a Castrillón a convertirse en un municipio donde cada vez es más difícil vivir, donde la juventud tiene que irse y donde la única política que practican es afianzar el desajuste entre oferta y demanda, que sólo beneficia a quienes ven la vivienda como un negocio y no como un derecho.

La moción presentada por el PSOE en el Ayuntamiento de Castrillón remarca la necesidad de promover vivienda pública y protegida, algo que ya está en marcha en diferentes puntos de Asturias y que debe implementarse con urgencia en Castrillón. También plantea reforzar el compromiso de colaboración entre administraciones para asegurar que los alquileres de vivienda a precios asequibles sean una realidad en nuestro municipio. Ambas propuestas fueron rechazadas por el PP, apoyándose en Vox.

Queremos lanzar un mensaje claro para que la ciudadanía tenga la certeza de que desde el PSOE defendemos la vivienda como un derecho y no como un bien de lujo. Castrillón no puede convertirse en un municipio donde vivir sea un privilegio, por ello reafirmamos nuestro compromiso en seguir trabajando para frenar los precios abusivos poniendo por delante a quienes los sufren y no a quienes los generan. Frente a la especulación, trabajamos y aportamos soluciones; frente a la inacción, proponemos políticas valientes. Desde el PSOE tenemos la convicción de que Castrillón no puede ser un privilegio reservado a quienes puedan pagar el precio de la indiferencia. Para conseguirlo vamos a seguir trabajando.

