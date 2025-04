Apostar a perdedores

Tengo cuatro muy buenos amigos, bueno en realidad tengo alguno más, pero son estos cuatro en particular quienes me tienen que muy preocupado, todos ellos, buena gente, suficientemente preparados, bastante inteligentes (¿) y todo esto me confunde pues de repente, me entero que son colchoneros. Indios, rojiblancos y pupas, menudo lío y según parece difíciles de reconvertir a tiempo. Cabezones, erre que erre con su afición

Yo que he conocido al Atlético Aviación en Cuatro Caminos, en el mismo Campo años después sacando en hombros a un jugador portugués, Mendoza, como si fuera un torero, que junto su hermano y demás componentes del Deportivo de la Coruña, habían privado a nuestro Real Avilés de un ascenso merecido, primer equipo español en fichar un jugador sueco Carlson al que otro de la plantilla, este andaluz, Tinte que le preguntaba por su hijo Carlsonsillo. Primeros en confraternizar con Marruecos, al fichar a Ben Barek.

Fueron, el equipo del gobierno, muchos años, justo hasta que el vecino empezó a triunfar en Europa y alguien aprovechó la ocasión que la pintaban calva.

El club, con un Presidente que tuve el honor de conocer personalmente, Don Vicente Calderón,todo un caballero que tuvo la gentileza de cedernos a Hugo Sánchez, menudo detalle.

Al que sucedió un Presidente Estensoreo, y tal y tal .

Un club que cambió tanto de terrenos de juego que los aficionados algún domingo tienen dudas sobre la ubicación del mismo .

Los primeros en tener un estadio con todas las localidades de asiento, que motivó el comentario de sus vecinos que les recordaban era mucho más cómodo esperar sentado por algún título.

Que dió mucho que hablar con aquella campaña: "Papá, ¿por que somos del Atlético? Todavía sin respuesta para esta pregunta a día de hoy.

Que se bañan en la Fuente de Neptuno cuando celebran algún titulo y los riñen al llegar a casa con la ropa mojada.

Me consta que lo pasan en grande cuando tienen algún título que celebrar y lo hacen saboreándolo a sabiendas que serán sus nietos los siguientes en celebrarlo.

Tienen mérito, mucho mérito, al mantener viva esa afición, que renuevan, año tras año, algunos han tenido la suerte a lo largo de su longeva vida, de haber celebrado dos o más títulos, otros escuchan admirados a sus abuelos cómo vivieron ellos tal acontecimiento

Ahora que tenéis un presidente del ERTE, sería bueno que la floración os regalase algún título, os lo deseo de todo corazón, mucho antes que a los de las Palancas desde luego.

Pero me temo y lo siento de verdad que tampoco será este año donde os caerá título alguno, volverá el Cholo a clamar buscando culpables, que si los árbitros, contra el Real Madrid, y a lo mejor resulta que el culpable es él. Este año con una plantilla francamente buena, se deja ganar por el Leganés, empatar con el Español, en el peor momento, que es el de la verdad.

Ya solo me queda recordaros, que por encima de todo, la amistad, y si no lo tenéis claro, recordad siempre que, por encima de la amistad, solo el Real Madrid

Con estos buenos amigos me pasa como a mis nietas cuando tenían cuatro o cinco añitos y le preguntaban extrañadas a la abuela, abuelita como no hablas francés con lo fácil que es y, a continuación, soltaban una parrafada para demostrarlo.

No me mal interpreten, no pretendo que todo el mundo sea merengue, perdería emoción el espectáculo, menudo aburrimiento que no existiera la rivalidad, pero como amigo que los quiere. Me duele verlos sufrir, por una cosa con tan poco importancia.

Al no ver fácil una liga todos contra todos, sin ganadores ni vencidos, propongo que al ganador de la Liga. Al año siguiente no pueda participar en la misma. Que le preparen Piqué y Rubiales expertos en el tema, una Liga Nueva en Emirates, con perres asgaya a repartir formula irresistible que aceptaran encantados. De esta manera siempre habrá un ganador distinto, en la Liga Española y hasta el Rayo Vallecano podría vivir la alegría del campeón.

Daros cuenta de lo que somos capaces de hacer algunos por los buenos amigos, pero todo es poco con tal de verlos felices, sus alegrías, son las mías, sus penas, son cosa de ellos, por no saber elegir, con lo fácil y cerca que lo tienen y aquí tengo que reconocer el enorme mérito de apostar a perdedores, con lo gratificante que es hacerlo a ganadores, fácil, barato, en realidad gratis y, creerme, no resulta difícil cambiar de opinión ..... sobre todo si estás casado.

Ahí queda eso, por favor me lo mejoren ... si pueden. Y por favor no me lo agradezcan, son cosas que se me ocurren ... de vez en cuando.

