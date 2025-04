La magia del cine

Leyendo a mi compañero Juan, cae uno en la cuenta de cómo a base de repetir las misma palabra muchas veces o de oír como la dicen otros, queda minimizada o sin importancia, así ocurre con la libertad, justo así, con mayúscula. Pero no voy a parafrasear más a mi compañero de colaboración, con su magnífica reflexión sobre el tema, no se me ocurre mejor forma de hablar y darle a la libertad el trato que merece. Sí, amigo Juan, otro mes por aquí y tratando de ser faros entre la niebla, cuánta razón y me sumo a tu plegaria a la Santina, que no es cuestión de creyentes y no creyentes, es nuestra, de todos y de la tradición que nos identifica como asturianos. Cosas veredes, Juan.

Aún así aunque no lo parezca, quiero hacer hoy partícipes a los lectores de una novedad legislativa que en su más profunda esencia, también toca nuestra libertad, en forma de los medios que se articulan por un Estado democrático y de Derecho, para que podamos hacer valer nuestros derechos y, obviamente, nuestras libertades. Nuevamente sufrimos las ocurrencias de quienes mandan. Les hablaré de una palabra que a los que sentamos estrados y pateamos juzgado, nos tiene volados, ahí va: MASC: Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. ¿En qué consisten exactamente? Pues lisa y llanamente, son una ocurrencia de mentes que elucubran y no miran más allá de su nariz. Sepan, lectores, que salvo contadas excepciones, antes de solicitar la tutela de tribunales en defensa de sus derechos, deben plantear un medio alternativo de resolver la controversia que tengan con otra persona. Por ejemplo, si alguien nos debe dinero, por el motivo que sea, previamente hay que invitarle a que amistosamente nos resarza en nuestro derecho, debiendo plantearle una propuesta cediendo, bien rebajando por ejemplo el importe debido o dándole plazos, etc… La cuestión no es que no esté bien negociar, tratar de hacer aproximaciones para resolver las controversias, mejor un mal arreglo que un buen pleito, pero el colmo es que estos ocurrentes "impongan" la obligación de hacer planteamientos así, ya que si al ir al Juzgado, repito que en tutela de nuestros derechos, no acreditamos previamente que se ha usado un método alternativo de solución de conflictos, nos darán la vuelta y nos lo exigirán, no se pondrá en marcha la maquinaria judicial.

Nos legislan quienes no saben nada de la realidad y del día a día en los juzgados. Los juzgados y tribunales es cierto que están atascados, pero no se abordan los problemas que causan el atasco, Se tira de ocurrencias absurdas. La brillante idea va en el sentido de que como los juzgados están como están, en lugar de aligerarlos con eficiencia, no, mejor cerramos la entrada de asuntos y así no hay atasco. Cierro los ojos, no miro, y el problema ya no existe. Medios humanos, medios materiales, exigencia en el funcionamiento, en definitiva, dinero para los Juzgados, esa es la solución. ¿Por qué no interesa que la administración de justicia funcione? Que cada uno tenga su opinión, la mía la tengo clara. Desde el 3 de abril solicitar la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución, será más caro y más engorroso.

Cuando la realidad no le da a uno motivos, ha de buscar refugio en distracciones que también cultiven la neurona.

Una de mis distracciones favoritas es el cine. Propongo al lector que trate de acordarse de la primera vez que fue al cine. En mi caso allá por los primeros años 70 en una sesión doble en el Marta y María, cómo olvidarlo. El olor de sala de cine es un recuerdo imborrable, mezclado con emoción al apagarse las luces El cine Clarín, El cine Florida, El cine Almirante y no olvidemos las sesiones dobles del cine Ráfaga. Recuerdos de películas y de la compañía de mi padre, que era un cinéfilo apasionado, aún se fumaba en las salas de cine y él daba cuenta de algún que otro cigarrillo durante la proyección.

Siempre quedará la magia del cine para evadirnos de la realidad que otros nos diseñan torpemente.