La última "Chistera" de "La Gabardina"

Reunido en Asamblea Extraordinaria en la terraza de la Cantina, su sede social, sentados en cómodas sillas y degustando su incomparable vermut, acompañado de patatitas fritas y pincho de tortilla de chupetin, el Comité de Expertos en Asuntos Culturales , temas sociales, ociosidades varias, chorradinas también varias, temas serios, pocos, gastronómicos, es este el tema preferido de los tertulianos, con debates apasionados, tratados por reputados expertos en sus filas, deportivos, de ocio de trabajo, de educación y descanso, de la agrupación "La Gabardina", han decidido por abrumadora mayoría, trece, contra dos, los de siempre el Contreras y el Sordo, del Grupo Progresista, la concesión del "Premio Chistera del Año" al currante de la máquina de vapor y castañas asadas, bombo de cucuruchos y barquillos, al ilustrísimo señor don Pelayo de Rivero.

Se trata de un infatigable trabajador con mayúsculas , que lleva un buen montón de años, en realidad, toda su vida, endulzando nuestro veranos con sus barquillos y nos reconforta el invierno con sus calientes castañas asadas.

Considera este comité de zánganos, abrumados por los hechos, que aconsejan sea este Señor el premiado, por su generoso esfuerzo, con un horario de trabajo a prueba de Sindicatos, ademas de su generosa dedicación, a una clientela fiel y agradecida, siempre con una sonrisa y la amabilidad por bandera, merecedor de tal galardón.

Resaltar el enorme valor del galardón concedido, lo será con carácter anual y al contar la Organización con solo 4 chisteras en existencia, solamente serán tres mas los afortunados avilesinos, que reciban tal premio, condenando al resto de lugareños a la mediocridad de no ser nada importante en la historia de la Villa.

Es más, el citado galardón se verá económicamente compensado con una cantidad de dinero, cercana a los 750.000 leuros, leuro arriba, leuro abajo, con un talón bancario a cobrar en la Banca Maribona de la Villa, oficina de la Calle de la Camara 11, talón avalado con las firmas de los componentes del grupo, mas adinerados. A saber: Melena Blanca el Licorero, Rafa, Movistar, Pepe Taper Wair, Juanín Poesías, el otro Juan, Marco Polo; Carlos, Boinas Varias; El Capo Tito, Vermutini, José el Nietero, Favila, Bueno Anda Ta Bien, Ta Luego; Beny el Manteles, Josefina Conferencias, Ovidio, Academias, siempre a sus Órdenes y Ramón el Joyas además de Miguel Ángel la de Dios, el Precio Justo y Juan de la Fuente, última incorporación, este detallazo del talón, pasará a convertir este galardón, en el mas codiciado por los avilesinos y permitirá al galardonado levantarse a las 12 de la mañana y no a las 4, que no están puestas las calles, como lo hace ahora.

No repara en gastos y esfuerzos la mencionada organización, para que el evento tenga difusión mundial. Hemos cursado invitación a Donald, que nos ha contestado que lo siente mucho, pero no puede asistir al acto, pues tiene la corbata amarilla en la tintorería, se le derramó la tinta del rotulador de firmar decretos, por la misma y tiene pa rato, pues solo el plancharla lleva 15 días Teniendo en cuenta que la mencionada corbata es de seda China y encima el asunto de los aranceles multiplica su valor, no es posible el hacerse con otra, en realidad parece ser que también le aconsejaron no viajar a la Villa, pues el salitre de la ría perjudica su magnifica cabellera azafranada. Ademàs nos advierten, que no se le puede distraer , no habla ni con Melania, ¡¡¡hay que joderse!!! pues está de lleno metido en el tema de los aranceles.

Cursada invitacion a la Ministra de Trabajo, que nos dice que a lo mejor que no puede venir porque tiene trabajo, a los demás miembros del Gobierno que rechazan la invitación, con la disculpa, al parecer despide un ligero tufillo a facha, la Tertulia Gabardinera.

Los sindicatos tampoco asistirán, por estar metidos de lleno en la recuperación del sobre esfuerzo realizado en la organización del 1 de Mayo, que esperan la aprobación de realizarlo cada 5 años, pues no pueden con ello.

Aprovecho el momento, para aclarar que es falsa la fama que las envidiosas malas lenguas de doble filo, acusan a los componentes de la Tertulia de pensar solamente en comer. Falso de toda falsedad, los tertulianos, también piensan en desayunar, merendar y cenar. En vista que los acontecimientos barruntan pocos asistentes al acto, prácticamente, seremos los tertulianos habituales, quienes asistamos al mismo, visto lo escaso del menú preparado, no deja de ser una suerte, ser un número reducido de comensales. Haremos un intento con todas nuestras fuerzas para contar con la presencia de nuestro Presidente, sin él saber que lo es. La persona encargada de la gestión, será Cabeza Nevada, que tiene acreditada fama de investigador y cierta sintonía con el personaje, al coincidir en el transporte público con él mismo. Además, sus dotes persuasivas son de sobra conocidas entre los tertulianos. Lo mismo que su faceta licorera, que tantas horas de diálogo proporcionó a la Tertulia.

El acto de entrega, será a mediodía, por culpa de los apagones, que pueden deslucir el evento. Todos los integrantes de la Tertulia vestirán en el acto traje y corbata, nada de zapatos playeros, ni pantalón corto, que los horteras quieren imponer, nada más alejado de nuestros refinados modales.

El orden de los discursos, será inverso a la edad de los asistentes, siendo lo sabios veteranos los que coronen el acto de forma magistral.

Y un último ruego de la directiva organizadora del acto, que no descansa en luchar por el buen nombre de la Tertulia, no llevarse barquillos, ni las sobras del evento al final en bolsas de plástico, hace feo.