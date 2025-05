El caos o nosotros

Vivimos a una velocidad que no está controlada por radar. Si nuestro cerebro pusiera cámaras y nos multara cada vez que vamos a más de 120 por hora no ganaríamos para sanciones. Siempre vamos con prisa. Comemos, casi, sin masticar, hablamos por el móvil mientras hacemos otra cosa, contestamos el WhatsApp de forma inmediata y, cuando estamos en el supermercado, contamos la cantidad de artículos que lleva cada cliente y el número de personas para elegir la cola más rápida. Somos esclavos del todo hay que hacerlo ahora mismo. Esperar que el semáforo se ponga en verde nos inquieta y nos parece una pérdida de tiempo.

Así estamos. Mucho presumir de que somos libres y la prisa nos está sometiendo a una tiranía y una irracionalidad que nos convierte en títeres. Un tren se retrasa unas horas y ya hay quienes hablan de que España es un caos y nada funciona.

Los impulsores de este relato, un remedo de la peor ciencia ficción, saben que no es verdad, pero hay quien lo compra. Hay quien está al acecho y lo presenta como una espiral incontrolable que nos aboca a una catástrofe nacional. En cambio, si a usted le sale un forúnculo en el ano, tiene que ir a todas partes con un flotador de playa para poder sentarse y no le dan cita hasta el año que viene por estas fechas, no pasa nada. Lo suyo no tiene importancia. Ahora, que alguien de Madrid quiera ir a la Feria de Abril de Sevilla y el tren se retrase dos horas es como para montar en cólera, invocar el caos y pedir que dimita el Ministro de transportes.

El despropósito es de una comicidad que firmaría cualquier humorista del club de la comedia. Hay tal empeño en convencernos de que, por culpa de este Gobierno, España es un caos, que no se privan de recurrir a lo anecdótico y elevarlo a la categoría de tragedia. Sólo la fe y el buen humor pueden salvarnos de semejante despropósito. La fe nos ayuda a pensar que la gente no es tonta, y se da cuenta del engaño, y el humor nos permite sobrellevar estos episodios tomándolos a broma.

No cabe otra. El cinismo está de moda y la prisa se ha convertido en nuestro principal estilo de vida. Si los juntamos y prescindimos de pensar con un mínimo de sensatez, ocurre lo que ha ocurrido hace poco, que se menosprecia la inteligencia en favor de una apología del caos que solo está en la cabeza del que asó la manteca.

Viene que ni pintado recordar aquella famosa viñeta de El Roto que aparecía, en 1975, en la portada de la revista Hermano Lobo. "Nosotros o el caos", decía un señor importante desde una tribuna. El caos, el caos, gritaba la gente.

Invocar el caos, ante el menor contratiempo, pone en evidencia a quienes lo invocan. Están exigiendo vivir en un país y un mundo idílico que no existe. Es imposible que alguien pueda acabar con las injusticias, la adversidad y los problemas de la vida diaria. Que muera el Papa, se produzca un apagón o los trenes se retrasen unas horas no alcanza para alimentar la incertidumbre, sembrar el pánico y tratar de obtener una rentabilidad política. Solo sirve para crear malestar y hacer daño. Algo de lo que nadie debería sentirse orgulloso.