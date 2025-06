¿Hemiplejía moral o falsa dicotomía?

El célebre filósofo español Ortega y Gasset acuñó el término hemiplejía moral en el prólogo de su obra "La rebelión de las masas", publicada en mayo de 1937, al aseverar que: "Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral".

El referido neologismo que describe una falta de flexibilidad intelectual y moral limitada por ideología o creencia propia, de forma análoga a quién padece una parálisis motora en su cuerpo; me viene irremediablemente a la mente, cuando asisto atónita al estéril debate consistente en contraponer universidad pública a privada, como si de conceptos excluyentes, se tratase. Máxime, sirviéndose para ello, del anuncio de la implantación de la Universidad Nebrija en Avilés.

No puedo obviar que la dicotomía público- privado es uno de los ejes o paradigmas de la teoría o sociología política, como tampoco, el hecho de que, la modificación del decreto de universidades suponga reabrir el debate sobre el actual sistema universitario, con cuya reforma el Ejecutivo busca endurecer los requisitos de creación de centros universitarios, sobre todo de los privados.

La evolución al alza del sistema universitario privado, es un hecho incuestionable. No en vano, el actual mapa universitario español, está formado por 41 universidades privadas y por 50 universidades públicas.

La reforma legal debiera de perseguir garantizar que, todas las universidades, cumpliesen con unos estándares básicos que les permitan ofrecer un servicio educativo de calidad y no, buscar imponer su modelo social, es decir, el sistema universitario público que propugna y defiende a ultranza la izquierda más recalcitrante, con la estigmatización de lo privado.

El debate debiera, por tanto, de centrarse en la necesidad de garantizar la equidad y la calidad del sistema más allá de la titularidad de las universidades, pues, lo contario, supondría una estrechez de pensamiento político o "hemiplejía moral".

Ambos modelos universitarios son necesarios y complementarios que, no excluyentes; la colaboración público- privada se ha erigido en múltiples ocasiones como el modelo de gestión más eficaz y eficiente y, el ámbito educativo no es una excepción. Así, la universidad privada palía las deficiencias de la pública, abarca aquella oferta que ésta no es capaz de absorber y, la complementa debidamente.

La llegada de la Universidad Antonio de Nebrija a nuestra ciudad es una oportunidad que no podemos desaprovechar. No sólo por el impacto que supondrá en términos de desarrollo económico y generación de empleo o por la nada desdeñable posibilidad de atraer, retener y fijar población juvenil en una de las comunidades autónomas más envejecidas de Europa, sino porque, además, su irrupción responde a una demanda formativa que nos permitirá atender las necesidades de profesionales sanitarios en nuestra región, en el futuro próximo. Por eso, desde el Partido Popular de Avilés, afrontamos y esperamos con ilusión la llegada de ese momento.