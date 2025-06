La intervención sin diálogo

El testimonio reciente del artista Carlos Suárez, autor de "El Bosque Encantado", me lleva, debe llevarnos a todos, a reflexionar acerca del respeto de la sociedad hacia la creación artística.

En este caso en concreto, la creación artística en un espacio público y, por tanto, el respeto es el que le debe la Administración, quien debería ser la garante de la puesta en valor de una obra de arte que es disfrutada por todos.

La oportunidad para mantener la obra y adaptarla a las nuevas circunstancias de su situación a través del diálogo ofrecido por su autor se convierte en una intervención unilateral que desvirtúa su esencia.

Y es que una intervención sobre una obra artística no pasa por repasar los colores con una brocha gorda. Ríos de tinta y memes en redes sociales produjo aquel Ecce Homo de Borja intervenido por doña Cecilia. Qué risa, provocó aquello, verdad. Pues no, a mí no me produjo ninguna risa aquello, y lo que está pasando ahora en Avilés, tampoco. Lo que me produce es tristeza ante lo que considero una auténtica barbarie. Estas intervenciones, con esta falta de criterio, no solo afectan a un autor y a una obra concreta, sino que pone sobre la mesa el papel que juegan las administraciones públicas en la conservación del patrimonio artístico, en este caso del contemporáneo.

Recordemos que "El Bosque Encantado" del que Carlos Suárez es autor fue la propuesta ganadora de un concurso público convocado a finales de los años noventa para decorar paneles que cierran la dársena de autobuses. Ejecutada en 2001, la obra convirtió estos paneles de la dársena en un relato visual inspirado en la mitología asturiana, con un enfoque poético con imágenes inspiradas en la mitología de los bosques asturianos dotando de identidad a un lugar de tránsito y de recepción de visitantes. La obra no solo embellecía, transformaba la experiencia del viajero. Era, y sigue siendo, patrimonio de todos

Sin embargo, dos décadas después, en el contexto de las obras del intercambiador de viajeros, parte de esa obra ha sido modificada sin respeto alguno por el proceso original, ni por su autor. Y lo más doloroso: con el silencio como única respuesta. Carlos Suárez expresó su disposición a dialogar, incluso a colaborar en una posible adaptación. Pero nadie le escuchó.

Este caso deja en evidencia un problema más amplio: la falta de respeto de algunas administraciones hacia las obras de arte que forman parte del entorno urbano. La banalización del arte vaciándolo de contenido, eliminando el proceso creativo del autor, lo convierte en un simple elemento decorativo.

Modificar una obra sin contar con su autor es no solo una falta de sensibilidad, sino un atentado contra su integridad moral y sus derechos como creador que transmite un mensaje preocupante: el arte puede ser manipulado a conveniencia, sin consecuencias.

El caso de "El Bosque Encantado" nos recuerda que el arte en el espacio público no pertenece exclusivamente a quien lo paga ni a quien lo administra, sino también a quien lo crea y a quien lo habita. Protegerlo es proteger nuestra memoria, nuestra identidad y nuestra cultura como comunidad.