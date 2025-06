Certidumbres en tiempos de cambio y el miedo a perder lo poco que se tiene

Los sentimientos de inseguridad y miedo están presentes en la mayoría de los ámbitos de nuestra vida: miedo a perder el trabajo en un mundo cada vez más digitalizado y robotizado, miedo a los ataques terroristas, miedo sanitario a virus cada vez más globales (desde el ébola al coronavirus), miedo a las guerras más presentes y cercanas a Occidente, miedo a fenómenos climáticos cada vez más virulentos... Y miedo, incluso, a no ser lo que éramos. O a ser otros distintos.

Por parte de la clase trabajadora existe un gran sentimiento de miedo a perder lo poco que se tiene y va acompañado de una sensación de desamparo, inquietud y temor. Este poder del miedo es aprovechado por los populismos acogiendo nuevas luchas presentes en la sociedad que van más allá del materialismo más clásico.

Las justas y necesarias reivindicaciones de respeto a la diversidad han ido dando la vuelta hasta centrar la agenda de ciertos grupos en una sociedad sacudida por el miedo y la inseguridad, y convencida de que no existe plan B en el capitalismo feroz. En ese contexto unos legitiman el derecho al deseo de quien compra y el derecho al consentimiento de quien vende. Pero no se vayan a creer que la respuesta está fuera, en el grupo, en la sociedad. Lograr certidumbres es más bien una cuestión de voluntad individual y subjetiva. Un sentimiento de individualismo que se impone cada vez más al del colectivo, haciendo que nuestra sociedad se esté convirtiendo en una suma de subjetividades que exigen reconocimiento dentro de su singularidad, rompiendo la unión de luchas comunes y poniendo a las personas, especialmente las más vulnerables, al servicio de las mayores incertidumbres.

La trampa de la diversidad o el refugio identitario hacen olvidar estructuras comunes y lo que se impone es una ideología relativista donde todo lo que se dice es interpretable, y ya no hay certezas, sino que todo "depende".. La falta de formación y de información veraz (paradoja de nuestro tiempo), el buenismo y el pasotismo, y la sustitución de los referentes en valores hacen crecer la confusión y el desnorte. Abrazar la confusión es también aceptar con humildad nuestra propia condición humana. Y honrarla, es transitar el caos con la frente bien alta, aunque el miedo gobierne y el deseo sea escapar de nosotros mismos. Sócrates decía: "Una vida no examinada no merece ser vivida". Por eso, comenzar a ponerle signo de interrogación a ciertas afirmaciones es una verdadera conquista. Es de valientes preguntarnos: ¿cómo puede ser que no sepa qué quiero que sea mi [proyecto de] vida? El tiempo ayuda a serenar las emociones y ver los acontecimientos con claridad. No debemos nunca tomar decisiones importantes como si fueran urgentes. Lo importante requiere tiempo, paciencia, planificación y plena consciencia.

El apunte realizado esta misma semana en una jornada sobre la reindustrialización de Avilés acerca de que el avance del polo local de innovación requiere de un comité de estrategia para conocer su impacto real en el territorio es un ejemplo de esas certidumbres necesarias en tiempos de cambios. Igualmente se agradece la presencia de caras nuevas en ese análisis de la transformación que afronta la ciudad.

En un fragmento del libro "El mundo de ayer", Stefan Zweig reflexionaba sobre la calidad de las tertulias en las diferentes ciudades que visitaba durante sus viajes por Europa. Si su valoración de entonces no era muy positiva, no quiero imaginar qué opinaría del circo actual de ruido y postureo.

El Avilés de hoy necesita poco o nada de los errores del Avilés de ayer y mucho de esa capacidad de serenar emociones y decisiones para tomar el rumbo adecuado en la denominada economía del conocimiento. Lo contrario sería mantenerse en la inseguridad y el miedo.