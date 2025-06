Idiota, según la Real Academia Española, es el que carece de instrucción, o, según otra acepción, el tonto o corto de entendimiento.

Algo parecido debe pensar de todos nosotros quien ha decidido que se inserte al inicio de las películas que se emiten en el programa de TVE Cine de Barrio, una leyenda que, literalmente, dice : "Las circunstancias contenidas en esta película se enmarcan en una época determinada y deben ser entendidas en el contexto social de dicha época".

El pasado sábado no daba crédito al leer esa leyenda. "Cine de Barrio" emitía la película "Tres de la Cruz Roja", del año 1961. Me pregunté entonces si harían lo mismo, por ejemplo, con las películas de Pedro Almodóvar, porque "Átame", "Matador", "La Ley del Deseo" o "Todo sobre mi madre", tienen un contexto social determinado, como, en realidad, lo tiene la inmensa mayoría de las películas, sean "La Lista de Schindler", "El Verdugo", "Mar Adentro" y tantas otras.

No acierto a entender qué clase de análisis han hecho los responsables de semejante disparate, mucho menos si pienso que el primer "Cine de Barrio" se emitió el 10 de julio de 1995. ¿Cómo es posible que los que piensan más y mejor que los comunes hayan tardado treinta años en darse cuenta de que no podíamos entender una película si no analizábamos el contexto?

Lo dicho, han debido pensar que los ciudadanos de este país somos idiotas, muy idiotas, porque con los años hemos dado amplio reconocimiento a los protagonistas de películas como la de la pasada semana. Actores como Manolo Gómez Bur, José Luis López Vázquez, Toni Leblanc, Jesús Puente o Amparo Baró han llenado pantallas y teatros durante décadas recogiendo el reconocimiento de todos los pobres idiotas que parece que somos.

Me resulta incomprensible ese afán de instruirnos cuando, en cualquier cadena, incluida esa, no dejan de emitir series y películas violentas, o producciones, no solo películas, que superan ampliamente las situaciones y el contexto de los que los bien pensantes nos quieren proteger, olvidando que la historia también se enseña a través del cine.

Les decía en la última tribuna que habría que poner una quinta bolsa de basura en la cocina; me quedé corto; sentarse a ver un informativo es un ejercicio de riesgo capaz de inducir una profunda depresión, cuyo único tratamiento es aprovechar la cercana hoguera de San Juan para arrojarlo todo en ella.