La era "BI"

El prefixu "BI" y otres pallabres qu’entamen por "BI", punxéronse de moda nestes décaes. Nun ye que nun esistieren, pero agora róndanos too lo "Bi": bicolor, bífido, bipolar, bígamo, billingüe, bimestral, binario, bípedo, bilordieru, bisexual, bivalvo, biforme, bipartito, bienal, billabial, ente otros. Con esta moda del "BI", hasta m’apetez inventar dalguna palabra, que se nos da bien a los poetes (pienso que lo tenemos permitío). Voi referime a dalgunos axetivos de los citaos.

Billingüismu. Ser billingüe, ye una ventaxa, non solo por poder comunicase en dos idiomes, si non, porque les persones billingües, según los estudiosos, tienen más facilidá pa comprender otres materies. Claro que non tolos billingües pueden facer usu de les dos llingües por igual. Ye’l casu de los asturianos. Nun podemos espresanos na llingua materna nos mesmos foros que en castellán. Pero ye un arguyu y una satisfaición poder cambiar de rexistru en cualquier momentu. Confiamos en que a la vuelta d’otros 50 años tengamos n’Asturies un billingüismu real, ensin diglosia nin prexuicios, onde los dos idiomes, castellán y asturianu convivan en paz, cola normalidá que reclamamos, al gustu de los falantes y ensin engarradielles polítiques. Digo 50 años porque ye los que llevamos de trabayu, con munches torgues y prexuicios pa la so recuperación y dignificación del asturianu, y el panorama nun tien traces d'escampar.

Bisexual.Yera una palabra cuasi tabú. Nun taba bien visto socialmente qu’una persona-y prestare prauticar sexu con entrambos xéneros. Güei, na conocencia de que la sexualidá ye dalgo fisiolóxicu o biolóxicu, que naide debe impidir nin censurar, la palabra bisexual escuchámosla davezu en ciertos círculos, anque inda a veces con cierta rocea. Bastantes calamidaes y miseries soportamos a lo llargo de la vida, como pa impidir a les persones disfrutar del cuerpu y de les emociones, como-yos dea pola gana. Amás a mi paezme dalgo íntimu que namás ye determín de la persona.

Bipolar. Güei sentimos de cutiu la pallabra Bipolar pa referinos a les persones que tienen un trestornu de la personalidá, qu’agora se trata por psicólogos y psiquiatres. Nel camín de les enfermedaes mentales, inda nos queda abondo por andar. Tovía esiste, en dellos contestos sociales, d’ello d’actitú de compasión, ya inclusive de rechazu, davezu por falta d’información o porque escondelo ye lo que fuimos percibiendo a traviés del tiempu, pero por suerte, cada vez tenemos más conciencia de que ye un trestornu como otros tantos que nos amagan y amosamos empatía con quien lu padez.

Binario. Recuerdo cuando nel añu 92 del pasáu sieglu fixi un cursu del sistema binario p’aniciame na informática, pa poco me sirvió, porque la informática avanzó rápido y fuimos aprendiendo poco a poco a usar l’ordenador, y a trabayar colos nuevos procesadores y programes que nos ufierten. Agora úsase con puxu la palabra binario pa referise a otru campu semánticu, al campu de la identidá del individuu. Ser "non binario" aplícase a ciertes persones qu’adopten esta identidá pa definise. Les llingües son vives y somos nós los falantes, y los científicos, los que nos encargamos del usu y significáu o nuevu significáu de les pallabres. Siempre foi asina. Les persones non binaries pueden tener cualquier orientación sexual, como homosexual, heterosexual, bisexual, pansexual o asexual y de xuru que nun les escribo toes. El determín siempre ta bien fecho. Único que cualquier individuu tien de tener la edá, la formación y la información axeitada p’adoptar una identidá determinada, seya cuala seya.

Bicolor, ye una palabra conocida, pero non mui utilizada. A mí préstame porque dalgo bicolor puede usase hasta pa los que cambien de chaqueta a menudo, y refiérome a la política y a otres actitúes sociales, relixoses o lliteraries. Bicolor porque usen el color que-yos peta según les conveniencies. Pero seyamos tolerantes. D’otra miente, por exemplu llevar un traxe bicolor, pue resultar mui prestoso.

Bilordieru. Les que nun me gusten son les llingües bilordieres, les llingües de la envidia (llingües viperines, magar que s’escriba con v) que se dediquen a contapiar y a desprestixar a al xente, a crear bulos y rumores, conscientes de que too cuerre y se tresforma y cuasi siempre pa mal. Y agora coles redes sociales, bilordiar ye de lo que más funciona.

Tampoco me gusten les y los Bivoz, o Biescritores, o Bipoetes, (porque birladores, que ye lo que son, nun m’encaxa equí) los que s’apoderen de la voz d’otru, arrampuñen idees, metáfores, testos y hasta estilu. Nun me gusten porque eso ye un robu lliterariu que duel abondo, más porque tamos indefensos ante estos lladruepos y lladruepes.

Nesti mundu "BI", hai que dicir que s’abren munches puertes, pero hai delles fees como les qu’acabo de citar. De xuru qu’inventaremos munchos más "BI".