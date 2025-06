Es un monstruo que a nada teme "porque nada en la tierra era igual, y ningún hombre o bestia podía reprimir o dominar a Leviatán. Era indomable y aterrador, y ningún arma podía perforar sus poderosas escamas. Podía romper el hierro en pedazos tan fácilmente como romper la paja y la muerte espera a cualquiera que se acerque a su boca". Libro de Job (Génesis).

Así habla la Biblia del monstruo de los monstruos. No se me ocurre mejor metáfora para referirme a la burocracia administrativa que nos subyuga, que nos somete. Vaya por delante que nada más lejos de que estas líneas sean una oda al liberalismo descerebrado y a la simpleza, ni tampoco al anarquismo. Curioso, cómo conceptos que parecen antitéticos, se tocan claramente por la espalda, se dan la mano de tapadillo. No es esa la lectura de mi reflexión compartida con los lectores.

La necesidad de remar en pos del bien común es indiscutible. Aquí vuelvo a pararme, porque ese concepto se manipula y se confunde con el de interés de cada uno. Ahí va un ejemplo: es interés particular e individual en no pagar ni un céntimo de impuestos, es bien común el pagar impuestos para atender a las necesidades de todos (de forma solidaria y no confiscatoria, claro, con criterio y sin perseguir al ciudadano). Matizado lo que es el bien común, es innegable que un estado moderno, que sea democrático, social y de derecho, precise de operatividad y esté dotado de una maquinaria en consecución de ese bien común y favorecedor del interés general.

Pero el problema es cuando partiendo de nobles principios y los más altos objetivos, se produce la perversión. Nada más deleznable que justificar con grandilocuencia (interés general, bien común, etc.) la más execrable perversión de articular una administración y un entramado burocrático que es un Leviatán cuasi invencible y ante el que el paisano o paisana de a pie nada puede hacer. Es perverso que aquello que nació para servirles, sea su devorador. Y cuidado, esto no tiene nada que ver con colores políticos, en la alternancia no se observa ninguna mejora, todo lo contrario, cada vez peor, de manera circular.

Sin que pretenda demagogia de ninguna clase, dado que existen detalles investigadores que no trascienden, y lo digo por propia experiencia, fíjese el lector cómo estos días asistimos a las conclusiones sobre el hundimiento del pesquero "Serenín". Reitero que sin intención de ser simplista, dado que todo accidente determina per se complejidad y problemas de verificación de nexo causal. Se pone de manifiesto la carga burocrática que recae sobre el patrón del barco, que por exigencias del Ministerio del ramo, tiene que utilizar una aplicación informática para llenar datos y así simultáneamente la administración competente cumpla funciones inspectoras. Burocratización, trámites interminables mediante aplicaciones informáticas en conexión por internet que se registran directamente en la administración. Es decir, el monstruo nos tiene sometidos y con exigencias. Leviatán era una animalito dócil y domesticado a beneficio del hombre, creció y se convirtió en un monstruo que nos somete.

Es tal como les cuento, así de simple. ¿Verdad que es intolerable? Pues así ocurre. La administración nos ha impuesto y trasladado al ciudadano todos los trámites: Seguridad Social, Agencia Tributaria, Servicios Tributarios autonómicos, trámites en ayuntamientos, etc. No se nos engañe, no hay eficiencia a nuestro favor, hay facilidad para el monstruo, que nos ha salido consentido y acomodado. No es simplismo, sino que eliminando capas, oropeles y ornamentos, llegamos a la esencia, a la realidad de lo que hace un estado burocratizado hasta el paroxismo. No quiero ni hablarles de la falta de habilidades telemáticas de nuestros abuelos, que sufren la peor de las desconsideraciones con estas formas. ¿Integración? ¿Dónde está? Todo lo contrario, discriminación absoluta.

Uno se queda sorprendido cuando ve que la oferta de empleo público aumenta cuando los ciudadanos se lo damos prácticamente todo hecho a la administración. Bendecido todo ello por leyes, que establecen la obligación de utilizar medios telemáticos para comunicarse con la administración, que a fin de cuentas, si sólo fuera eso…. Pero bajo esa disculpa de la comunicación telemática, se nos impone ser funcionarios oficiosos que cubren pantallas y pantallas de datos, trabajando para el Leviatán con nuestros DNI o certificados digitales y que sigue contratando funcionarios, a los que curiosamente les damos ya todo hecho, con todo aportado a través de las aplicaciones que se crean para atiborrarnos hasta el aburrimiento y la ineficiencia más absoluta.

