Mary y Rosa

No me resulta nada fácil escribir de un tema tan serio como el que nos ocupa e intentar hacerlo con sentido del humor, como me gusta hacer. No es cuestión fácil, ya que estamos haciendo nada menos que un relato breve de la vida dura, sacrificada y profesional de dos hermanas pixuetas, triunfadoras y supervivientes en el dificilísimo y duro campo de la hostelería.

Siempre que la gente habla de la hostelería lo hace con la frase mágica: "Fulano de tal montó un merendero, me cagon la mar cuánto vende". Por supuesto, nadie tiene en cuenta lo que tiene que trabajar el fulano. Desde luego que no resulta fácil triunfar en ninguna actividad profesional. Y podemos considerar como un verdadero milagro lograr el reconocimiento –más bien el triunfo– en un sector tan difícil, exigente, competitivo y duro como es el hostelero. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se puede lograr.

Mezclas ilusión, juventud, ganas de trabajar hasta el agotamiento, con jornadas interminables, dedicación plena, con horas y horas en el negocio. Sin duda, lo peor de todo, la triste renuncia total a tu vida familiar sin poder disfrutar de la niñez de tus hijos y llevándote al terminar la interminable jornada a tu casa, de propina, unos cuantos problemas sin resolver, con lo cual tienes que añadir que duermes poco y mal, tratando de dar solución a esos problemas. Alguien se anima a emprender ese camino tan gratificante. Claro que resulta complicado resolver, en vuestro caso, con la dificultad de disponer de un espacio más que limitado en la cocina, parte principal del negocio de muy pequeñas dimensiones y donde Mary ha sido capaz de elaborar milagrosamente más de cien menús en una mañana durante gran parte del tiempo, y Rosa, haciendo malabares, para poder colocar personas que esperan sin que las que están sentadas piensen que las están echando de la mesa. No deja de ser milagroso, uno más en la andadura de estas dos hermanas en el mundo hostelero.

Sabia decisión de anular las cenas, con lo que vuestra jornada de trabajo quedaba reducida a 12 horas diarias, todo un chollo en el mundo de la hostelería.

Ahora, por fin liberadas de esta pesadilla, tened presente una cosa: no os podéis imaginar la cantidad de gente que os va a echar de menos desde el minuto uno. Ahora se darán cuenta de lo cómodo y gratificante que era llegar, sentarse y disfrutar de una comida muy bien condimentada, bien servida, en un lugar limpio y acogedor y, encima, barata. Esto es historia del pasado y los lamentos, tarde, como escasos los cumplidos, cuando lo disfrutábamos plenamente.

Mi edad y mi sincera amistad con Mary me anima a darle unos consejo que tal vez no sepa, sinceros desde luego, dolorosos tal vez, y esperando que los cumpla al pie de la letra. Mary, ha llegado tu hora después de haber cocinado lo correspondiente a un millón de amas de casa más o menos en tu vida laboral y, te lo suplico, tira por la ventana de tu piso de Salinas todo l relacionado con la cocina: potas, sartenes, cacillos, cubiertos, cristalería y que cocine Pedro Sánchez.

Tú y tu incomparable compañero de fatigas, nada menos que el apolineo y admirado "Pepín Di Taper Wair", dedicaros desde el minuto uno , dejándote llevar por él a los lugares dónde , a lo largo de muchísimos años, una trayectoria regalada comercial ha comida haciéndose una Trabanquina, y disfruta de la buena vida en su compañía, déjate aconsejar por su acreditada y extensa experiencia en este campo y ten en cuenta que te van a faltar años para recorrer todos los lugares que el nota disfrutó. Eso sí, una advertencia: nunca lleves dinero en el bolso, Pepiño es capaz de decir que se le olvidó la cartera y te hace pagar a ti, zuna del animal, complejo del escorpión. Si no lleva dinero, que lo deje a deber.

Por último, una vez más, hermanas, insisto, no os podéis imaginar la cantidad de gente que os va a echar de menos en vuestro buen hacer. Si esto sirve para compensar algo, vuestra sacrificada vida profesional, bienvenidas al club, queridas amigas. Un fuerte abrazo de este amigo que ha vivido muy intensamente el mundo de la hostelería.