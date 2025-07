Desde Liverpool con amor

Todo empezó hace 17 años, en octubre de 2008: "Los Linces" actuó en "The Cavern". Unos años más tarde, en mayor de 2017, el grupo lo vuelve a hacer, esta vez dirigido por un gran admirador de "The Beatles" como es Chus Lennon, quien en realidad ya llevaba tres años haciendo posible ese sueño; eso sí, siempre con bandas netamente asturianas. Y lo sigue haciendo a día de hoy, razón por la que me encuentro en la "obligación" de contar la última aventura de "Los Linces", que espero que no sea la última; veremos si "el tiempo vuela" ("Pequeniques") y no siento que "todo tiene su fin" ("Los Módulos").

Comencemos con el repaso al viaje. Punto de reunión: Lugones, en el "Imagine", bar que regenta nuestro Chus Lennon y su señora, llevando todo este desde el principio a buen puerto. Salimos a las 4.30 horas de la madrugada en autobús con destino a Bilbao, hora muy intempestuosa para los mayores de 76 años o más. Nadie parece haber pensado que habría que pedir permiso en el geriátrico (es broma, claro). Tomaremos el avión a Manchester, donde nos espera otro autobús para llegar a Liverpool, nuestro destino.

Nos alojamos en un hotel céntrico, perfecto en todos los sentidos, a donde Chus Lennon lleva a todas las bandas y al público que comparte la experiencia del viaje a los orígenes de "The Beatles". El mítico grupo está presente en todos los rincones del hotel, incluidas las habitaciones, y la dedicación del personal a la expedición asturiana –74 personas– es casi exclusiva.

El hotel se encuentra al lado de "Te Cavern", sitio de parada y fonda para la peregrinación asturiana y lugar de visita obligada para todo rokero/popero que se precie. Como habíamos llegado a la 1 p. m. horade Inglaterra nos dio tiempo de ir a ver otro lugar de visita muy recomendable: "Beatles History", un museo que recorre todas las etapas de "The Beatles", los comienzos con Lennon, cuando este conocer a Paul encima de un camión que servía de escenario al grupo que lideraba Lennon y que tenía por nombre "Quarrymen".

Era 1955 y había una gran concurrencia de grupos –"The Beatles" y "The Rolling Stones", entre otros– interpretando canciones basadas en el ritmo "skiffle", un tipo de música creada por trabajadores negros en Estados Unidos en la década de los años 20 y basada en armonías y acordes sencillos que fue mezclándose con una variedad de estilos como el folk, el jazz y el blues. En el citado museo se cuenta esta etapa, y las posteriores.

Al día siguiente, visita en autobús a los lugares emblemáticos en la vida de "The Beatles" y sus miembros: donde nacieron, donde se dieron a conocer, Strawberry Field, Penny Lane o la tumba de Eleanor Rigby. En Strawberry hay que hacer mención que se abrió el parque donde iba Lennon a componer dotándolo de vínculos como un pequeño museo y una tienda donde solo se venden temas "Beatles" y donde se han puesto una especie de baldosas con el nombre de personas que han estado allí vinculadas con el grupo; y como no podía ser de otro modo, figura el nombre de Lennon Bar.

A las 8 p. m., regreso a la "Caverna", con su escenario mítico al que suben las tres bandas asturianas participantes en el viaje: "Premonition", "Valvulina" y "Los Cómodos", todos ellos interpretando canciones de "The Beatles" con perfecto ritmo y sonido.

Al día siguiente, nueva actuación de las tres bandas, esta vez en "The Cavern", pero en una segunda sala muy sonorizada donde cada grupo dispuso de casi dos horas de tiempo para tocar. A destacar que se unió al "concierto" un chico que toca todos los días para los turistas donde se encuentran las cuatro estatuas de los miembros de "The Beatles". Acabaron todos encima del escenario y haciendo promesa: "Regresaremos".