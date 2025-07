Contra la incultura del desprecio

La crítica tóxica, el prejuicio y el desprecio por la apariencia o la edad no solo delatan ignorancia, sino que rozan la ilegalidad en una sociedad democrática que se dice civilizada

Vivimos tiempos en los que la grosería y el menosprecio han sido blanqueados por una falsa idea de "sinceridad" o "libertad de expresión", cuando en realidad, lo que se esconde detrás de ciertos comentarios, gestos y actitudes no es otra cosa que incultura, falta de empatía, prejuicio y, en demasiados casos, una crueldad gratuita que nada tiene que ver con la libertad. El respeto, la educación, la clase o la delicadeza no son ornamentos del pasado, sino fundamentos imprescindibles para una convivencia civilizada y justa.

Basta con observar cualquier entorno cotidiano —una red social, un lugar de trabajo, incluso la propia calle— para constatar cómo se han normalizado actitudes invasivas, juicios no solicitados y comentarios que rayan o traspasan la frontera de lo legal, especialmente cuando se dirigen contra la edad, el cuerpo, el estilo, la ropa o cualquier otro rasgo de la individualidad humana. ¿Estamos perdiendo la noción de lo que significa vivir en sociedad?

Crítica y desprecio. Ridiculizar

a una persona por su edad ("estás mayor", "ya no pintas nada aquí"), por su físico ("estás gordo", "te estás quedando calvo") o por su forma de vestir o caminar no es, como algunos se excusan, una broma inocente ni una opinión legítima: es una agresión verbal que puede tener consecuencias legales y, sobre todo, éticas y morales. Una sociedad que tolera estas expresiones normaliza el acoso y perpetúa la discriminación.

Estas actitudes, lejos de reflejar sofisticación o inteligencia, solo evidencian la pobreza cultural y humana de quien la practica. Porque lo que verdaderamente retrata a una persona no es su edad ni su ropa, sino su capacidad de respetar al otro, de empatizar, de convivir. Aquellos que se burlan, que juzgan desde el desprecio, no hacen otra cosa que proyectar sus propias inseguridades, frustraciones y vacíos. Se delatan solos.

el límite de la legalidad.

Se trata únicamente de una cuestión de valores o de urbanidad: el ordenamiento jurídico español protege la dignidad de la persona como derecho fundamental consagrado en el artículo 10 de la Constitución Española .

Y cuando ciertos comentarios o actitudes cruzan la línea del acoso, de la humillación pública o del señalamiento por edad, género o apariencia física, pueden constituir ilícitos penales o administrativos. La Ley de Igualdad, la legislación contra la violencia psicológica o el Código Penal en su artículo 173, que castiga el trato degradante, ofrecen vías de protección ante comportamientos reiterados que buscan menoscabar la integridad moral. Además, el acoso por razón de edad –ageismo–, la discriminación estética o los comentarios vejatorios pueden también ser denunciados en el marco laboral o educativo como comportamientos contrarios a la dignidad de las personas. No es libertad decir lo que se quiera sin pensar en las consecuencias. La libertad de expresión no es un cheque en blanco para humillar.

la libertad de conciencia. Del

mismo modo, no podemos obviar el desprecio o la burla hacia quienes expresan opiniones políticas, convicciones religiosas o incluso su ateísmo con libertad y honestidad. Atacar a alguien por pensar distinto, por creer o no creer, por definirse de una u otra forma, es una forma de violencia simbólica que atenta contra los pilares fundamentales del pluralismo democrático. El artículo 16 de la CE garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto sin más limitación que el respeto al orden público protegido por la ley. Y, sin embargo, vemos cómo en demasiadas ocasiones se caricaturiza, estigmatiza o humilla a quienes no comulgan con la opinión dominante, como si pensar diferente fuera motivo de escarnio o descalificación. La libertad de conciencia no puede ser nunca pretexto de exclusión ni burla. Lo que debe protegerse, más que nunca, es el derecho a disentir sin ser herido.

cultura frente a desprecio.

Quizá convenga recordar que quien denigra a otro por su edad, por su peso o por su estética no demuestra ninguna superioridad, sino una profunda carencia de cultura, educación y valores. Porque la cultura no se mide en títulos académicos, sino en sensibilidad, en saber estar, en el respeto que uno demuestra incluso cuando no está de acuerdo o cuando no comprende. Hay quienes, en lugar de mirar al espejo para enfrentarse a sus propias carencias, prefieren proyectar su mezquindad en los demás. Son esos individuos que, al no haber cultivado su espíritu, se entretienen en la crítica banal, en el juicio rápido, en la toxicidad cotidiana. Son los mismos que harían bien en comprarse una vida, como diría el dicho popular, o al menos un libro. Porque la cultura no solo amplía la mente, también refina el alma.

reivindicar el respeto. Frente

a esta zafiedad que se disfraza de sinceridad, es necesario alzar la voz y reivindicar la elegancia del respeto. No es viejo quien tiene años, sino quien ha renunciado a aprender. No es feo quien se sale del canon, sino quien no sabe mirar con los ojos del corazón. No es ridículo quien se viste con libertad, sino quien juzga sin conocimiento. La verdadera clase no se compra, ni se hereda, ni se aprende en academias de protocolo. La clase es la que tiene quien calla cuando puede herir, quien escucha cuando puede interrumpir, quien sonríe cuando podría despreciar. Y esa clase, elegancia del alma, esa educación profunda, debería ser hoy más revolucionaria que nunca.

En tiempos de tanta superficialidad y juicio rápido, quizás el mayor acto de resistencia sea mirar al otro con respeto y compasión. Porque quien se burla de la edad, del cuerpo o del estilo de otro, no demuestra libertad ni poder: solo muestra su vulgaridad. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo sabe. La ignorancia —–como siempre– no tiene sentido del ridículo.