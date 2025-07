Una ciudad universitaria es una ciudad en cuya población predomina la formada por estudiantes universitarios. Puede existir una única universidad o puede haber pequeñas instituciones agrupadas. También se habla de ciudades universitarias en casos en los que la población universitaria no es grande pero la presencia de instituciones universitarias influye de forma importante en la economía y la cultura de la ciudad.

Sin llegar a ser la Universidad el principal lugar de trabajo de la ciudad, Avilés va camino de convertirse en ciudad universitaria por la coincidencia de la primera actividad estival de la Universidad Nebrija, con su curso sobre arte y coleccionismo. A ello se suma en unos días el inicio de los seminarios de La Granda, que ofrecen cada año conferencias y debates sobre temas ligados de algún modo a la actualidad.

Muy conectada a la actividad académica se sitúa la empresa The Next Pangea, con sede en la residencia de La Granda que, en origen albergaba íntegramente los seminarios de La Granda. Esta "startup" asturiana, creada en 2021, es filial de ArcelorMittal, a través de sus centros de I+D+I, y en ella también colabora la Universidad Nebrija. En ella trabajan bioquímicos, físicos, biotecnólogos, ingenieros de datos, arquitectos de datos, analistas de inteligencia artificial o ingenieros aeronáuticos, entre otras disciplinas del saber científico. Y algunos de sus grandes proyectos tienen que ver con el sector de la Defensa. Un buen ejemplo de la simbiosis generada en el ecosistema avilesino de la I+D+i , aunando conocimiento científico con investigación aplicada. The Next Pangea es un claro ejemplo de cómo la innovación y la colaboración entre sectores pueden situar a una pyme española en la vanguardia tecnológica mundial. Pero, además, con el socio de la Nebrija ejemplifica ese nuevo modelo en el que lo académico está muy cercano también al tejido productivo.

Se echa en falta en esta pequeña ‘academia’ que ha comenzado a bullir en territorio avilesino, los seminarios estivales con los que la Universidad de Oviedo solía nutrir de programación diferentes concejos asturianos. Igual que existe actividad durante el curso académico en el Centro de Servicios Universitarios, no debería olvidarse ese espacio tampoco durante julio y agosto. En el sector inmobiliario, sin embargo, sí se ha visto la oportunidad de ser ciudad universitaria.