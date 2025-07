Isla de tolerancia

Fin de semana de fiesta de Santa Ana en Sabugo. Clausura del Intercéltico. Campeonato Internacional de Longboard en Salinas. Así van de nuevo los meses de julio y agosto, repletos de actividades, llenos de visitantes que dan continuidad a la extraordinaria edición del Celsius 232, que ya acumula catorce ediciones de éxito.

Reconozco que la temática en la que se centra el Celsius escasea en el listado de mis lecturas a lo largo de los años, pero algo debe de tener para alcanzar tal legión de seguidores, así que me he puesto la tarea de acercarme a ella en los próximos meses para no llegar al próximo Celsius sin haber leído, al menos, dos obras, aunque eso no me alcanzará para aparecer con el atuendo de alguno de los personajes protagonistas de esas novelas.

Algo llamativo en relación con ese festival es el perfil de los asistentes al Celsius 232, no tanto por su estética como por los comentarios que algunos comerciantes de la ciudad han realizado sobre ellos, describiéndolos como personas muy respetuosas y cultas. La acogida que la ciudad les da cada festival es extraordinaria; Avilés se muestra como una ciudad abierta, que lleva la cultura en sus genes y que exhibe una enorme tolerancia hacia lo diverso, mezclándose y participando activamente en las actividades.

El Intercéltico es otra muestra de nuestra capacidad de acogida a cualquier actividad que represente una forma de expresión cultural, venga de donde venga, como también lo será el Festival Folklórico Internacional el mes próximo.

A veces parece que no sabemos lo que tenemos y, lo peor, que olvidamos lo que somos y lo que hemos sido como ciudad, para seguir siéndolo en el futuro.

Es una pena, no obstante, la ausencia de una sala de cine en la ciudad, un cine de los de antes, con dos o tres salas, con su puesto de bebidas, su taquilla y, sobre todo, rodeado de algún café en el que esperar a los amigos, o en el que tomar algo al finalizar la sesión y comentar lo más interesante de la película. Tener que subirse al coche y desplazarse para ir al cine en un centro comercial no es lo mismo que ir dando un agradable paseo.

La ciudad está cambiando de manera imperceptible. La vida cultural es ya una de las fortalezas apreciadas y sorprendentes para los que piensan instalarse entre nosotros.