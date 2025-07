Marie Curie, doble Nobel

Dedico mi colaboración de este mes a una de las personas más brillantes que ha dado la humanidad, mujer además, y que creo que sigue sin hacérsele el reconocimiento que merece. Este personaje inmortal y que a uno le hace considerarse mínimo, llega a mí hace muchos años, allá a finales de los 70, creo recordar. Mis veranos eran bastante anodinos, con algunos veraneos a temprana edad, pero esencialmente con los meses de junio a septiembre en este Avilés nuestro. No había otra, la cosa iba justita, con margen de disfrute pero con poco estipendio, tocaba playa de Salinas (cuando hacía buen tiempo y el aire respetaba), vermut y paseo de tarde, o lo que ahora se llama tan moderno, "tardeo". En ese panorama limitado de acontecimientos, en ausencia de tener que madrugar al colegio, las noches se alargaban más de lo habitual y la televisión daba algún entretenimiento. En aquella época, con una televisión pública, la única que había, en la que la calidad era tal, y lo digo sinceramente, sin ironía, que además de alguna buena película, TVE estaba muy abonada a las series de televisión británicas, que eran una virguería en actores, vestuario, localizaciones, escenografía, etc... Recuerdo "Anna Karenina", "Orgullo y Prejuicio", "Jane Eyre", "David Copperfield", "Grandes Esperanzas"… Me enganchaban y ni pestañeaba. Ahora sigo absolutamente enganchado a toda serie british que pille.

Bueno, pues entre esas series, vi una dedicada a Marie Curie, impresionante, y que me impactó. Una biografía centrada en sus primeros pasos en Polonia y luego ya cuando conoció a su marido, Pierre Curie, y todo su trabajo en Francia. Mi homenaje desde estas líneas, doble Premio Nobel, en 1903 de Física junto con su esposo y otro físico y en 1911 Premio Nobel en Química. Como dice mi admirado Carlos Tarque: ¡Sombreros Fuera! Descubrió el radio y el polonio, con unas aplicaciones en medicina y farmacia impagables. Me he acordado de ella porque el 4 de Julio se cumplieron 91 años desde su fallecimiento. A pesar de todo, no pudo librarse de la ignorancia y de la bajeza humana, insultada como atea y judía (como si fueran términos para descrédito), incluso no era ni judía, pero el antisemitismo atroz y deleznable hacía de las suyas. No nos olvidemos del caso Dreyfus. La maldad no conoce de naciones, ni de razas. Madame Curie (nunca mejor y más merecido ese "Señora"), voy más allá, Madame Sklodowska: ¡Gracias! Murió, como no podía ser de otro modo, de cáncer a consecuencia de su trabajo y del contacto directo con los productos de laboratorio con los que trabajó infatigable, debiendo ser inhumada en un ataúd de plomo y siendo sus cuadernos de notas, con todos sus trabajos, guardados en cajones de plomo por estar cargados de radioactividad. Es famosa su fotografía en unidad móvil de rayos X durante la Gran Guerra, en la que a partir de sus descubrimientos se transportaban aparatos para realizar rayos X a los soldados heridos y poder atenderles. Esta idea contó con la participación de su hija mayor, Irene, Premio Nobel de Química en 1912. Ejemplares ambas mujeres y poco reconocidas.

No se les escape, amigos lectores, cuánto talento frente a la mediocridad, la estafa y los delincuentes que copan medios.

En tiempos como los nuestros, recordar gente tan superlativa es aire fresco y confianza en la especie humana.

Quiero dedicar el final de mi colaboración a rendir un pequeño homenaje a la justicia gratuita y el turno de oficio. El día 12 de julio de cada año, el Consejo General de la Abogacía Española celebra el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio: "Iguales en Derecho, iguales en Justicia". Que estas líneas sean también un reconocimiento al trabajo de los compañeros y compañeras que integran este servicio público, del que formé parte también en su momento. Rogar encarecidamente a los poderes públicos que velen por este servicio y que le doten debidamente, porque ello redunda en favor del ciudadano. Es base esencial de que cualquier persona, con independencia de su capacidad económica, pueda acceder al derecho a la tutela judicial efectiva. Confíen los ciudadanos en que este servicio es prestado con dedicación y gran profesionalidad por quienes están de alta en los servicios correspondientes de cada colegio de abogados.

Buen verano, Juan, que no decaiga. Y como siempre, en esa encomienda a la Santina, inclúyeme, no porque me tengas que encomendar, que también, sino porque ahí tienes también mi fuerza con la tuya para que desde la Cueva nos ayude.