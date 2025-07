Vuelve Alicia, con intención de quedarse

Bueno; pues luego de dedicarle al bonito mis dos últimas intervenciones en este espacio y hasta su posible marcha allá por setiembre-octubre –quizás escriba entonces sobre otra novedosa receta– volvemos hoy a la triste realidad política que sume a España en este ambiente tan poco halagüeño de futuro despejado. Y créanme que bien que siento tener que ser tan pesimista.

Tras lo que diariamente viene acaeciendo en España, con o sin manuales de resistencia de por medio, cabe poner en valor, o tal vez no, la figura del tal Pedro Sánchez, que pretendiendo (al menos así lo propugna en cierta manera en todas sus manifestaciones) el progreso y modernización de su país, sin conseguirlo evidentemente, no cabe otra que pensar que debe de estar envuelto en un drama espiritual (por llamar de alguna manera) de tal calado, de luchas internas relacionadas con la fe, la duda, el juicio y la razón que puedan llevarle –incluso– a una solución paliativa e inesperada. Al tiempo. O esto (muy improbable ello por una parte) o camisa de fuerza y reclusión, por el bien de España. Es increíble el poder, justo o no, que un presidente del Gobierno en España puede llegar a alcanzar. Trasciende al menos a mi intelecto –por otra parte– comprender cómo se puede mantener y aguantar esta anormal situación, sin la menor consecuencia, para todas las partes.

Pero volvamos al improbable drama espiritual por el cual pudiera estar pasando el tal Pedro.

Cuando antes me refería a la fe –por ejemplo–, no me refiero a esa fe que yo mismo pudiera practicar, y de hecho practico, afortunadamente, si no a esa fe en la que alguien pueda confiar y creer, representada por un ídolo igualmente iconoclasta, que le convierte en un auténtico y peligroso visionario. A la par pudiera estar pasando, incluso, hasta por momentos de duda existencial, preguntándose a sí mismo sobre el sentido de su vida, su existencia, su identidad y su propósito. Desde luego, y dados sus hechos de cada día, sí que pareciera tuviera el firme propósito de reírse a mandíbula batiente de todos los españoles. En este estado, es muy posible que le sobreviniera un estado de ansiedad tal, que incluso le alejara de su «sano juicio», alejándole por ende de un pensamiento claro, de un juicio adecuado y, por lo tanto, de una toma de decisiones lógicas y coherentes.

Se ha escrito y dicho de todo acerca de este ser. Lo cierto y verdadero es que sobre esto que acabo de escribir, no he leído ni escuchado nada de nada. Y es que se agotan las explicaciones racionales que a uno le puedan convencer para salir de esta zozobra emocional que la situación política española provoca, intuyendo las nefastas consecuencias que dejaremos como herencia maldita, a los que vienen detrás de nosotros. El que tiene problemas de corazón, va al cardiólogo; el que los tiene de pulmón, al neumólogo; el que los tiene en los ojos, al oftalmólogo; y desde luego, el que los tiene en la cabeza, al siquiatra o al sicológo; en los casos más graves, camisa de fuerza y reclusión.

Recuerdo en este momento a nuestro Gustavo Bueno y su «pensamiento Alicia» cuando decía que la crítica política ya no tiene por objeto analizar las decisiones del Gobierno del Estado; las invocaciones del «pensamiento Alicia» nos transportan a un horizonte más allá de una utopía –por un lado– en el que la realidad se ha perdido de vista, recreándose todo en un mundo virtual, modelado por el voluntarismo y la bondad, accediendo a un país de las maravillas o a una realidad en la que todas las fantasías son posibles si lo deseamos; y, por otro lado, a una distopía, esa representación de una sociedad imaginaria –injusta y caótica– en la que nadie querría estar. Y es precisamente hasta aquí, hasta donde nos ha metido este equipo de iluminados, que lejos de poner los pies en la tierra y reaccionar, nos han sumido en un cuento (como Zapatero en su día) que lleva por título: «Alicia en el país de las maravillas».

¡Claro! De esta forma se puede conseguir la paz o aprobar leyes que establezcan la igualdad social o la igualdad entre sexos; se pueden promulgar leyes a trombón, sin que la gente repare, por otra parte, en los presupuestos Generales del Estado; se puede, hasta en un momento dado, saltarse la Constitución y no pasar absolutamente nada; en fin, y tantas otras cosas que por falta de espacio no podré describir hoy aquí. Lo que en su momento -época de Zapatero- parecía una moda efímera, ha vuelto con intención de quedarse, y lo que es peor, perpetuarse. Vuelve Alicia con intención de quedarse. A buen seguro que lo pagaremos los españoles, sin duda.

Termino con mi súplica humilde y ferviente a la Santina de Covadonga para que imparta cordura y sentido común entre quienes no gastan de estas cosas, por el bien de España y del mundo en general. n