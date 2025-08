Está don Juan (Enrique Meléndez) comiéndole la oreja a doña Clara (Manuela Morales) y ella se hace la indiferente, pero al final, no. Al final le dice que no sea pelma, que la tiene comiendo de su mano, pero que no se vaya de la lengua, o sea, que cierre el pico. Y don Juan cierra el pico a pesar de que piensa que "que son amar y callar / contrarios en un sujeto". Y ahí se monta el lío de "Amor secreto hasta celos", un nuevo hito en la historia de los hitos del teatro Palacio Valdés: una comedia escrita por Lope de Vega –por Lope de Vega, insisto– se estrenó mundialmente este viernes en Avilés pese a los cuatrocientos años que van desde que el Fénix de los Ingenios la escribiera. Y esto fue así gracias a la Fundación del Siglo de Oro: una compañía perfecta que se mueve bajo las órdenes de Rodrigo Arribas.

La comedia de Lope –se la dedicó a Luis de Góngora: eran vecinos del barrio de las Letras de Madrid: ahora hay pubs de reguetón–sigue los presupuestos que salieron en "El arte nuevo de hacer comedias", esa poética popular que aconseja encerrar "bajo seis llaves" los preceptos clásicos de tal modo que se pueda escribir "por el arte que inventaron / los que el vulgar aplauso pretendieron", o sea, como las comedias "las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto". Ir a ver a Lope era como pasar el domingo en el fútbol, pero un día romántico y decimonónico a alguien se le ocurrió colocar al poeta en los altares de los autores de oro y marfil. Y empezó a coger polvo. La Fundación del Siglo de Oro le vuelve a dar aliento con un reparto redondo, con una historia que alegra la vida: hay amor y confusión y uno, al final, es feliz.