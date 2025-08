Koko Jean, un terremoto que sacude El Muelle

Koko Jean es un terromoto, capaz de agitarlo todo. Su sola presencia y dos simples giros vocales sirven para que nadie pueda quedarse quieto. El énfasis soul y rock de "The Tonics" ayudaron para que la fiesta subiera muchos enteros. Los "Tangomango" fueron los encargados de prender la mecha, de generar los primeros movimientos de las placas tectónicas del parque del Muelle. Hubo temblores que se notaron entre el público, y eso fue culpa del funk que, como si fuera una erupción volcánica, comenzó a sembrar todo el entorno de una activa lava musical.

El terremoto de Koko Jean comenzó a gestarse incluso antes de los "Tangomango". El blues y las versiones del dúo " Jones & Kid" hacían intuir con sus primeros compases que la primera sesión de La Grapa traía consigo movimientos sísmicos. Y eso era palpable para los amantes de este tipo de fenómenos que se acercaban cada vez más al epicentro del desastre.

Y cuando el terremoto de Koko Jean parecía haber inoculado grandes dosis de baile entre los asistentes, llegaron los italobritánicos de "Cinelli Brothers" que promovieron réplicas de ese gran seísmo, que tuvo sus picos, algunos de alta graduación. Los "Cinelli", también versionaron "Don’t let me down". Pues eso, que La Grapa nunca me falla..