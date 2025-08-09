Rajoy y la retórica parlamentaria

En la llamada sede de la soberanía nacional, cada vez menos, porque el máximo responsable de la política española no es un asiduo orador, se viven jornadas a medio camino entre la histeria y el esperpento, con muchas descalificaciones personales insultos y chascarrillos de mal gusto.

Siendo Mariano Rajoy presidente del Gobierno, se vivieron momentos importantes y espectáculos políticos tan desconcertantes como hilarantes: como cuando se presentó la moción de censura. Algunos oradores destacaron por sus pocas habilidades retóricas y mucha verborrea parlamentaria en la estructuración de sus discursos, alejándose de lo que ordenaban los grandes tratadistas, como nuestro gran maestro de la retórica Jovellanos, quien no solo escribió un excelente tratado de elocuencia, sino que nos dejó una pieza singular: su "Memoria en defensa de la Junta Central", de obligada lectura para todos pisan las alfombras rojas del Congreso de los Diputados.

En aquellos momentos de la moción de censura injusta y casi ilegal, destacó sobre los oradores Mariano Rajoy, quien ofreció a todos los que quisieron oírlo una de las piezas oratoria más sólida, contundente, perfectamente estructurada en su forma y en su fondo, sin notas teatrales y con momentos estelares por su ironía contundente y efectiva.

La respuesta que le dio el coeditado al Gobierno se basó en un estilo retórico plano y carente de motivación y lleno de frases grandilocuentes para lograr su objetivo. Entre los portavoces de los otros grupos parlamentarios, el entonces representante de Podemos utilizó un estilo muy aparatoso y próximo a los excesos asamblearios de facultad propios del marxismo comunista. El entonces portavoz de Ciudadanos, ofreció un discurso alejado de la algarada mitinera y efectivo, pero estuvo muy influenciado por su pacto con el PSOE, cuya ideología política estaba lejos, pero se sirvió de los mismos tópicos para condenar la presunta y no probada corrupción del presidente del gobierno censurado.

Mariano Rajoy fue el orador más brillante en unos momentos en los que no importaba la verdad de los hechos, sino alejar del Gobierno al que era el orador más brillante y convincente. Con lo que se prueba que los políticos, hoy como ayer, no dicen lo que realmente piensan, sino lo que conviene pactar para conseguir el poder, de forma maquiavélica: el fin justifica los medios; es decir, la negación de la ética y estética políticas.