Esencia festiva: el marco para exhibirse hasta en agosto

Si todas las fiestas que se celebran en estos próximos días en la comarca avilesina se repartieran a lo largo de todos los fines de semana del año que resta, estaríamos de celebración hasta bien entrado 2026, como si se tratara de una romería continua, al estilo de latitudes sureñas.

Lo cierto es que la palabra fiesta y festival son las más repetidas en estas fechas, hay quien se pregunta si hay celebraciones patronales de continuo o si, cada día, una comunidad [de vecinos] distinta se pone de acuerdo para activar la jarana. A quienes presumen de descansar en ese Norte [del Norte] que genera ya las envidias de quienes optaban por otras fronteras para sus vacaciones de verano, va costar explicarles semejante avalancha festiva este agosto en las diferentes localidades de la comarca.

El nutrido repertorio de propuestas festivas para todos los gustos y perfiles ya arrancó en junio, pero es agosto donde se puede disfrutar de fines de semana épicos –en todos los sentidos–, tanto para quienes están de asueto como para quienes en estas fechas se ven obligados a estirar la jornada laboral. El único inconveniente entre tanta oferta cultural es que, dado el número y calidad de las opciones, costará elegir la que represente mayor disfrute para cada uno.

De Salinas a Luanco, con parada obliga en Avilés, La Corrada y Santa María del Mar, Llaranes, pasando por El Carbayedo, no hay momento para el descanso. Y los planes no acaban, en la mayoría de los casos, hasta bien entrada la noche. Gastronomía, espectáculos y mucha música. Toca disfrutar.

En este agosto festivo tampoco pasa desapercibido el buen momento turístico que afronta Asturias, en general y, la comarca avilesina, en particular. A quienes les sorprenda el auge de las pernoctaciones y el hecho de que se haya ganado en interés entre los viajeros, también debe hacerles pensar si esta fascinación e idealización del norte traerá aparejada una factura demasiado cara a largo plazo. Si el turismo nacional –y también el internacional– persigue el fresco, el prao, la hierba y unas cumbres próximas al mar o unas playas de postal que nada tienen que envidiar a destinos caribeños o asiáticos, habrá que evaluar cuáles serán los efectos de esa posible saturación turística.

Expertos en análisis del territorio han detectado que esa gran explosión turística acabará por devaluar esta zona. Organizar la convivencia entre locales y visitantes ya se va haciendo necesaria. Tampoco es el turismo de hace años, que dejaba el dinero en el pueblo. "Gastan menos", sentencian los hosteleros. Y se va perdiendo ese matiz de exclusividad, el del fresquito y los cielos encapotados algunos días. Porque quienes vienen repiten hábitos de otros destinos y, ojo, que una no reivindica el "váyanse a otro lado", sino un poquito más de "slow life" norteña y menos Benidorm en el Norte.

Lógico que quien toda la vida ha lucido la etiqueta de lugar fresco y apacible no le haga maldita gracia convertirse en la nueva Ibiza. Ya en "La infancia del mundo", una novela distópica sobre el cambio climático, su autor, Michel Nieva, imaginaba la Pampa argentina más allá del año 2100 con el final de los últimos hielos antárticos y la llegada de una catástrofe climática donde comenzaron a aparecer refugiados climáticos que veían los nortes como espacios más habitables. Antes de llegar a ese extremo convendrá iniciar una reflexión acerca de si es mera casualidad o "adaptación" climática. Ayuda a la desestacionalización turística el fomento de actividades culturales también en otoño e invierno, así como el desarrollo de eventos y festivales que estos días se intensifican también fuera de temporada. Pues esta tendencia hacia el Norte no es solo una cuestión de moda, sino una oportunidad de repensar el turismo –y todo lo que lo soporta– de forma más sostenible y adaptado a la realidad de cada territorio.

Hasta el "Financial Times" se ha detenido en esta nueva tendencia y ha definido a las tres grandes ciudades asturianas: de Avilés ha dicho que es hermosa; Gijón, bulliciosa y Oviedo, encantadora. Que ninguna de ellas, vengan las tendencias turísticas que vengan, pierdan su esencia.