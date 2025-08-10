Hablemos de sofocos. De los debidos a las elevadas temperaturas de las últimas fechas, del caminar sudoroso buscando una sombra, de ir a la playa en busca del sol y del mar para encontrarse con el nordeste y el agua a temperatura para valientes, o del sofoco de quedarse dormido sobre la toalla y despertarse con la piel en modo cangrejo.

Eso es lo habitual en estas fechas, como la recomendación de ser extraordinariamente prudentes con los riesgos de la época estival. Estamos batiendo récords negativos en ahogamientos en playas, piscinas y riberas de interior; también en muertes por calor y, si no somos precavidos, aumentaremos la incidencia de tumores de piel por nuestra insensatez en el cuidado de nuestra barrera natural de protección. ¿Conocen a algún dermatólogo que luzca un moreno como el que presentan los famosos en las revistas? Lucir un moreno intenso por sobreexposición al sol es la puerta a futuras lesiones de la piel, algunas graves, incluso muy graves.

Sofocos serán también los de hacer frente a la factura de las vacaciones, especialmente si se junta con la compra del material escolar y del equipamiento para el invierno, a pesar de la aparente bonanza económica, mejor dicho, macroeconómica, muy alejada del día a día de buena parte de las familias.

Ahora bien, para sofoco, y de los buenos, el que deben estar pasando cientos de personas con dedicación a la actividad política, revisando línea a línea los curriculum vitae que hicieron públicos en aquellos momentos de su vida en los que quisieron parecer más estudiados de lo que lo eran en realidad, tal vez ofuscados en lograr un reconocimiento por sabios, en lugar de buscar el reconocimiento por ser honestos y eficaces cumplidores de su función pública. La ingente actividad de unos y otros buscando en los historiales de quienes forman parte de organizaciones políticas opuestas resulta patético, un espectáculo ciertamente grotesco. Minimizar la falsedad porque se hace bien un trabajo es un error grave, la primera premisa es ser honesto con la sociedad y si no se es, asumir que se está donde no debe.

Es un desprecio para las familias que con tanto esfuerzo logran que sus hijos obtengan un grado universitario, mientras otros falsean títulos y ocupan en la administración puestos que, por carecer de la titulación exigida, no deberían ocupar, hurtándoselos a quienes sí reunían los requisitos necesarios.