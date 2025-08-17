Balcón al Muelle, por Covadonga Jiménez: El tiempo de servicio de un entrenador de fútbol y las consecuencias de un despido anticipado

Despedir a un entrenador cuando un equipo de fútbol no logra buenos resultados es ineficaz y muy caro, según un estudio de investigadores de la Universidad de Gante. Hacerlo cuando no sucede esa circunstancia resulta, además, una sacudida para el club.

El Real Avilés acaba de prescindir esta misma semana de Javi Rozada y, pese a las razones de uno y otro lado sobre este cese fulminante, todas las miradas se han puesto en cómo afectará la decisión del presidente al inicio de temporada. Si bien es cierto que el trabajo de entrenador es uno de los más inseguros del planeta, lo cierto es que mal se ha entendido estos días en la ciudad la decisión de la dirección del conjunto blanquiazul. "Otra vez el mismo Avilés", dicen unos. "Un error en un momento en que había ilusión con el club", reflexionan otros.

Los científicos de Gante estudiaron 103 cambios de entrenador en la primera, segunda y tercera división durante cinco temporadas, y compararon para cada caso los resultados de los cuatro partidos antes del despido con los cuatro de después. Y su conclusión fue que para algunos de los cesados nunca perder un empleo fue tan rentable. Es posible que en primera instancia la afición sienta simpatía por el técnico despedido hasta que descubre la compensación que recibe por la rescisión de su contrato. José Mourinho llegó a recibir uno de los pagos contractuales más altos de la Premier League tras ser despedido por el Tottenham y, anteriormente, por el Manchester United.

En las 15 ocasiones en las que clubes de primeras categorías despidieron a sus entrenadores, en doce de ellas pudo juzgarse como decisión exitosa, mientras que los casos restantes era tan reciente que no hubo tiempo para el veredicto. La permanencia media en el cargo de un entrenador de fútbol en las cinco principales ligas de Europa duraba entre 35 y 69 partidos. En el caso del Avilés, Rozada ya llevaba disputados unos 40.

Aunque los malos resultados son el catalizador común de un despido, no es la primera vez que saltaban chispas entre la falta de alineación de Rozada con la dirección deportiva del club. A la espera de que llegue nuevo técnico, lo que esperan los seguidores del club es que, al menos, está decisión permita erradicar desacuerdos internos o falta de entendimiento.

¿Puede el despido de un entrenador salvar a un equipo o arruinar por completo una temporada? La respuesta es que depende de las circunstancias en las que se encuentre el club. Por el momento, la respuesta continúa en el aire para el Real Avilés.