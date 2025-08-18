“Manchester by the Sea”: El zombie emocional

“Manchester by the Sea”, o como se tradujo en España: “Manchester frente al mar”, es una película estadounidense escrita y dirigida por Kenneth Lonergan, estrenada en 2016. Su actor principal, Cassey Affleck, se hizo con el Oscar a Mejor Actor Protagonista por su brillante interpretación, al mismo tiempo que su director era reconocido con el de Mejor Guión Original. Este concilio de talento construyó una representación del duelo, la culpa y los vínculos muy sensible y observadora.

La visión de la película propone un personaje protagónico con una situación vital insólita y profundamente compleja, capturada por una trama sencilla para poder ser contemplada: Lee, un huraño conserje recibe la noticia del fallecimiento de su hermano, en cuyo testamento le otorga la custodia de su hijo de 16 años, Patrick, obligándole a volver a su lugar natal y tener que enfrentar un dolorosísimo pasado que contamina su persona en todos los aspectos. La naturaleza de la tragedia es importante: lo perdió absolutamente todo por una irresponsabilidad, lo que desata un amplio espectro de opiniones, sentimientos y perspectivas sobre su trauma, provenientes tanto de sí mismo como de su entorno, e incluso del espectador.

Lee es, a efectos prácticos, un muerto viviente. Va más allá de ser distante o inexpresivo, es como si le hubiesen extirpado la capacidad de vincularse a otro ser humano. Su culpa no es relativa, es fulminante, y le convierte en un yermo donde no pueden germinar la dignidad, la ternura o la redención. De hecho, el enfoque de la película no pretende ser un viaje o una evolución, sería más apropiado decir que se trata de un ejercicio de comprensión de un dolor que nadie puede entender.

Aunque su sobrino también experimenta un bloqueo respecto a la muerte de su padre, en él provoca una necesidad constante de socialización para mantener a raya la soledad. Lee, en cambio, sufre una absoluta desconexión emocional como herramienta de auto-preservación: es hermético para que el sufrimiento no le atraviese, pero el cariño tampoco puede rozarle.