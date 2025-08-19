Auctoritas y potestas

Titulo mis reflexiones de este mes con términos en latín, pidiendo disculpas si queda pretencioso y pedante, pero hay términos que sólo pueden denominarse rigurosamente por su nombre, y esa etiqueta debe ser en latín, porque si no, no estaría refiriéndome correctamente a lo que les quiero transmitir. Al hilo de esto se me acaba de ocurrir otro tema para futuras líneas, con la lamentable defenestración de las humanidades en los planes de enseñanza.

Retomo. Los dos conceptos con los que encabezo son diferentes, aunque si los trasladamos al castellano, parezcan sinónimos. Hagamos el experimento: Autoridad/Poder. Pueden ser sinónimos, efectivamente, por eso lo correcto es ir al origen y mantener el cultismo. La Auctoritas y la Potestas son términos diferentes, se refieren a distintos conceptos. Para darle otra vuelta de tuerca al asunto, me remonto a la antigua Roma, es decir, a los orígenes de nuestra civilización romano-cristiana, porque si queremos saber el por qué de casi todo en nuestro mundo, en nuestra cultura, en esta España nuestra, es ahí a donde hay que ascender. Conocer otras culturas o civilizaciones es importante, hay que ensanchar miras y tener perimundo, pero para ello y para tener una referencia, primero miraremos de donde venimos y desde donde nos remontamos.

En la antigua Roma había una figura que representaba la excelencia en todos los órdenes, perdón, matizo, …que debería representar la excelencia en todos los órdenes. Me estoy refiriendo a la figura del Pretor. El Pretor fue en sus inicios una especie de magistrado, un cargo público con funciones de administrar justicia, si bien la evolución política en la antigua Roma derivó en asunción también de poderes militares, e incluso de gobierno de provincias. Me interesa resaltar la figura del Pretor como magistrado, exigiendo un prestigio social, ético y de conocimiento. El Pretor, como cargo público, conforme a sus funciones, es evidente que tenía poder, no les descubro nada, arrogándose facultades ejecutoras y respaldo de imposición de sus decisiones. Pero sabiamente, Roma distinguía conceptos, Auctoritas y Potestas eran conceptos completamente diferentes. El Pretor, en tanto cargo público, estaba revestido de Potestas, tenía poder por razón del cargo que tenía, fuera listo o tonto, sin embargo, per se, la condición de Pretor no revestía de Auctoritas, porque esta condición dependía de la preparación, el conocimiento, la cultura y el prestigio por sus condiciones de pensador y hombre leído.

Hay tratados llenos de exigencias respecto del Pretor, siendo sólo admisible aquel que desde la Auctoritas ejercía la Potestas. Ese era el hombre adecuado para el cargo, porque sólo la Potestas estará bien administrada a partir de la Auctoritas.

Como nada es casualidad, estas reflexiones que les comparto, parten del patético panorama que nos rodea últimamente, con la famosa titulitis de quienes nos mandan. Si ponemos como papel de cebolla, sobre la realidad actual, lo que acabo de contarles sobre el Pretor y demás, la conclusión es que existe entre quienes nos representan una sed de Potestas pero que tratan de darle barniz de Auctoritas; digo barniz porque en su esencia no está este último concepto, así que cogen brocha y a grumos y sin estilo, nos barnizan su Potestas (que les viene dada de prestado por mover hilos en sus partidos político y conseguir estar en listas como elegibles), todo ello en forma de titulaciones hilarantes: Diplomados en Derecho (además de mentir, insultan la inteligencia del ciudadano), cursos de enseñanza no reglada que carecen de la más mínima acreditación de conocimientos, etc…. Me recuerdan a aquellos cursos de CCC, con todos mis respetos, porque aquello seguro que fue el primer paso para expertos en oficios de nuestro tiempo. Ya lejos de indignarme, es hilarante, hasta entretenido leer como se adornan ante la inexistencia de licenciaturas, grados o másteres. Les comenta una que en su momento me hizo mucha gracia: "Licenciado en tal carrera….a falta de 1 asignatura…".

Es lamentable que se mienta así y que se pretenda ser tan deshonesto. Pero alguien con semejante conducta, lo siento mucho, pero dista de ser una persona merecedora de Potestas, mintiendo a aquel a quien representa.

Sólo es admisible una "cultura", la del esfuerzo y la de formarse y llegar a tener la Auctoritas necesaria, siendo encomiable que además se ponga al servicio del bien común. Resulta patético el espectáculo que están dando, de todos los colores y partidos. Por favor, dejad de manosear nuestra Democracia, que costó mucho conseguirla.

Juan, por favor, intercede y que la Santina ponga orden. Nadie al volante.