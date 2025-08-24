Abandonad toda esperanza

Esta conocida expresión que aparece a la entrada del infierno en "La Divina Comedia", de Dante Alighieri, sobrevuela diariamente sobre nuestras cabezas, en una disparatada espiral que se asemeja a la selva oscura en la que se encuentra el protagonista de la obra, el propio Dante, asediado por las tres bestias que representan la alegoría de la lujuria, la codicia y la soberbia, que le impiden para encontrar la senda recta.

Es nuestra selva de cada día, entre el fuego desatado con una virulencia no conocida, el criminal asalto a las tierras de Gaza, la guerra en la frontera europea y las levantiscas iniciativas venidas del otro lado del mar. La sociedad más avanzada de la historia de la humanidad es incapaz de resolver lo que pocos años antes se zanjaba con horas de diálogo y diplomacia.

En mitad de esa selva todavía podemos poner en valor las pequeñas cosas que nos permiten seguir mirando hacia adelante. A una semana de entonar "el final del verano", una de las recientes sorpresas agradables ha sido el paseo por la senda rehabilitada de las dunas de El Espartal, tras la polémica intervención para su recuperación.

El resultado final es más que satisfactorio, tanto en el paseo interior por la plataforma de madera, como la visión que ofrece la duna desde el arenal. Queda confiar que el actual estado se mantenga durante mucho tiempo resistiendo temporales y posibles actitudes humanas poco respetuosas. La fachada al mar que comparten Castrillón, Avilés y Gozón abrazando la Ria de Avilés tiene en esa parte un aspecto muy mejorado. Ojalá que la otra orilla del canal de entrada a la Ría, en el entorno del Faro de San Juan, tenga un plan de recuperación eficaz y coherente con la conservación del entorno, incluyendo los restos de batallas del pasado, que permita el disfrute de los ciudadanos, limpiando sendas y habilitando un área recreativa. Hace varias semanas intenté inútilmente dar un paseo por el entorno del Faro, pero la maleza descontrolada ha invadido los estrechos espacios que antes servían de paso, privándonos de la posibilidad de contemplar esa hermosa área junto al acantilado, tan abandonada como los campos que estos días hemos visto arder de norte a sur.

El abandono de los parajes naturales es la mejor senda para encontrarnos un día en medio de una selva de fuego incontrolado, como hemos visto estos días.