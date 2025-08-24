La revolución inmobiliaria en Avilés: residencias temporales y espacios coliving

Si las nuevas formas de residencia y vivienda priorizan la flexibilidad, los servicios compartidos, con opciones como el coliving, que es el de la residencias para estancias temporales, o el cohousing en modo colaborativo y orientado a personas mayores igual que el senior living, Avilés incorporará próximamente a su parque de vivienda un modelo de residencias temporales en forma de pequeños apartamentos que vendrán a dar vida al inmueble del antiguo geriátrico del Parche, ahora sin uso.

La oferta –de la ciudad y de otros lugares– ya no es la misma que hace veinte años, y las empresas se posicionan como los nuevos caseros, es decir, antes de realizar el traslado de un empleado, se atienden sus necesidades de vivienda y el cambio se ofrece ya con todo listo para ajustarse a las necesidades de cada etapa de la vida de esa persona. La tenencia alternativa más allá de la compra responde a un cambio también de tendencia en la pirámide poblacional: cada vez más viejos y hogares que viven solos. En la villa avilesina los habitados por una sola persona alcanzan ya los 10.778, lo que representa un 31,6 por ciento del total, un punto y medio más que un año antes. Esto ha orientado hacia un nuevo modelo de propiedad como la del antiguo centro de salud de Villalegre, que albergará viviendas en las que se fomente la convivencia intergeneracional. Y en El Parche, donde abrirán una veintena de apartamentos próximamente, se estrenará un nuevo modelo de propiedad inmobiliaria: el de la ‘tokenización’, que responde a una fragmentación del edificio en participaciones digitales que facilitan la reforma necesaria para poner en el mercado inmuebles como el de Precios Únicos, con un proyecto anterior de pisos de lujo. Tal como informó este diario, mediante este modelo, la propiedad fracciona el bien a través de ‘tokens’, de manera que muchos inversores pueden participar con tan solo una pequeña cantidad de dinero, recibiendo distribuciones proporcionales de ingresos y negociando su posición en mercados especializados. El fin último es activar la reforma del inmueble para después alquilar los espacios y ofrecer rendimientos a los inversionistas.

Ante la proliferación de este y otros modelos residenciales queda permanecer vigilantes hacia el desarrollo de un sector que precisa atender la demanda de más alojamientos en los que los inquilinos conviven en una misma vivienda y por un tiempo definido, compartiendo áreas comunes. No será mayoritario en Avilés, pero sí habrá que cubrir ese perfil de nuevos vecinos.

El porcentaje de ciudadanos españoles que reside en una vivienda en propiedad se va reduciendo poco a poco. Cifras cantan: la inversión en vivienda flexible, que comprende estas nuevas soluciones habitacionales temporales, gestionadas de forma profesional y con servicios incluidos, alcanzó 154 millones de euros en España solo en el primer semestre del año. En Avilés ya han comenzado a asomar los primeros proyectos en este sentido. Y habrá que estar preparados para su regulación.