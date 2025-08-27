Reencuentro en el lago

A veces el verano es un reencuentro en un lago que ha estado presente en nuestras vidas desde la niñez, en un entorno de robles en el que se descansa y se respira mejor, porque quizás todo se reduzca a eso: a alcanzar la capacidad de respirar mejor en nuestro azaroso camino para afrontar la existencia con determinación y no quedarnos estancados en callejones sin salida, porque aquí se percibe el ahora y el regreso a nuestro propio destino.

Hallar un lugar apacible ajeno a la lejanía hostil, en el que la hondura y el tránsito vuelvan a tener sentido como un remanso de paz ausente de cualquier brutalidad y adulteración interrumpido únicamente por el vuelo rítmico hacia el cielo de algún pechiazul. Aquí se entra en contacto con el origen y la palabra que lo nombra se torna blanca e impoluta con olor a sábana recién planchada.

Los paseos solitarios entre castaños y nogales hasta llegar a los chopos y riachuelos conectan con la versión más auténtica y pura de nosotros mismos. Presente y pasado es solo una esencia que permanece en nuestro ser como la enigmática presencia de nuestros antepasados, que siempre, de un modo u otro, nos acompañan como una unión que converge progresivamente hacia el oriente de nuestro mundo interior.

Y aún percibiendo la temperatura elevada del estío, imagino el inmenso glaciar con un gran corazón de piedra dura y gris que aterroriza, pero que también nos regala el agua dulce, los ríos sonoros, los peces brillantes y las bayas rojas cuando asomen entre la nieve, porque realidad e imaginación en estos lugares mágicos acaban convergiendo y siendo la misma cosa. Como esos misterios que florecen a la sombra de los cerezos y nunca intuimos hasta hoy.

Al anochecer con la brasas del ocaso, desapareciendo tímidamente amarillas, se percibe el aroma más intenso del limonero y pienso que aquí todo es verdad como lo son las cosas naturales, simples y sencillas y que nuestros pasos deberían ser elevados para no fracturar el suelo que pisamos y que nuestra voz debería ser lo más silenciosa posible, para no perturbar el antes ni el después de ese instante de nuestra existencia.

Aquí, en este reencuentro en el lago, un verano más, un año más, siento la paz como la ligera posesión de un manojo de flores silvestres que sostuviese entre mis manos. Y soy consciente de que toda mi existencia se reduce a esta huella bajo el árbol ensombrecido que duerme.