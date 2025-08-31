Fin de fiesta en Avilés: aciertos, experimentos y tormentas próximas

Llega el final de verano y con él, posiblemente, tendremos que despedirnos de los días de playa y sol. Se acercan, seguramente, las tormentas y los momentos en los que tendremos que estar muy pendientes de un sobresalto que puede ser el que marque la diferencia. Habrá llegado, entonces, en esta recta final del verano en el que todo es posible, tiempos de cambios para los que quizá no estamos preparados y tormentas predecibles por errores del pasado reciente. Es momento también de analizar lo realizado, los objetivos cumplidos y también lo irrealizado. En el capítulo festivo, que es el que queda en la memoria de la mayoría en estas fechas, es momento de recordar lo logrado en la programación festiva de Avilés, donde se valoró muy positivamente la extensión del programa por varios escenarios de la ciudad.

El aumento de la familia de detractores del ruido no ha impedido que las celebraciones se desarrollaran con normalidad, si bien es visible por parte de los programadores una mayor contención a la hora de ubicar determinadas propuestas ya consolidadas en el verano avilesino. Menos acuerdo parece haber concitado la expansión del ferial hacia el interior del Suárez Puerta, desconcertante para muchos e inapropiado para otros. Si Avilés ha dado su respaldo a su equipo en Primera Federación, no parece tener mucho sentido llevar una parte de atracciones infantiles al estadio, a punto ya para el inicio de la temporada, salvo que se hubiera considerado ese como el espacio para todo el ferial y que no se hubiera completado ese deseo de los organizadores de los festejos. Lo que se ha entendido, desde fuera, es que esa ubicación resultaba innecesaria con la Exposición y parte de la plaza de Pedro Menéndez y el Muelle como escenarios naturales para la oferta infantil.

La despedida al sacerdote Alfonso López, este San Agustín, que deja la parroquia de San Nicolás de Bari para concluir sus estudios de doctorado en la Universidad de Navarra, ha marcado también el agosto avilesino. López se lleva el cariño de todos los feligreses tras nueve años implicado en la vida local desde la privilegiada atalaya de la campa de San Nicolás. «Esperemos que vuelva», piden ya algunos, quienes le auguran un gran futuro pastoral, tal como testimoniaron en la cena de despedida de este viernes. Será siempre bienvenido cualquier nuevo vínculo de Alfonso López con este Avilés que dice echarle ya de menos.

La novedad festiva en el que los programadores locales echaron el resto, la carroza del Teatro Real, si bien cosechó el mayor de los éxitos, con la plaza llena, lleva a la reflexión acerca de si podría haberse planteado en otra fecha para mayor realce del espectáculo que, sin duda, gustó a avilesinos y visitantes. Para programar de forma efectiva y gustar a la gente o llenar un evento, se debe crear una estrategia integral que conozca al público objetivo, que se ofrezca un valor real con esa propuesta y que utilice los canales adecuados para fidelizar. Esto implica investigar cuál es el público objetivo, aprovechar el marketing de experiencias positivas y establecer alianzas de futuro. La generada con el Teatro Real es altamente favorable para ciudad, que debe aprovechar otros momentos del año, con menos actividad que en la temporada estival, para acercar este tipo de programaciones. Cada evento es un mundo y, ha de ser, además, diferente al anterior, pero en este caso el espectáculo de la última tarde festiva de San Agustín podía haberse llevado a otro momento del verano para darle la proyección que merece.

Tampoco conviene alargar en exceso lo que se anuncia como festejos locales o empaquetar bajo el epígrafe «fiestas» todas las actividades que se desarrollan en un momento concreto en la ciudad. Si hubo última verbena de San Agustín el día 28, tampoco conviene extender las fiestas hasta el 31 por eso de que continúan los eventos en el calendario. Más acertada parece la apuesta de haber abierto Avilés a su ría, no solo por los paseos en lancha, sino porque todos los eventos que se desarrollan en ese entorno gozan de muy buena acogida. Quizá podría plantearse extender hacia ese escenario alguna actividad de otro San Agustín. Aunque públicos, organizadores y artistas se involucran de muy diferente manera ha de tenerse en cuenta también que está bajando la frecuencia con la que se acude a eventos y la media de edad crece, especialmente en esta ciudad, y lo venimos observando desde hace tiempo. El ritual de aplausos en lugares muy definidos y la escucha o contemplación inmóvil ha cambiado. Igual que el concurso de ganados y la necesidad de mejora en ciertos aspectos de la organización, como se constató tras las quejas de este año.

Conviene una mayor libertad de movimiento en el capítulo festivo, con programas menos predecibles, y si los escenarios flexibles han resultado un acierto, es momento de avanzar hacia actividades más participativas. Digamos que el repertorio más antiguo de las fiestas, ha de tocarse junto con obras contemporáneas para arrojar una luz diferente sobre lo que se consideran clásicos locales. n