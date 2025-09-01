La democracia no se hereda: se conquista cada día con pensamiento y coraje

Vivimos un tiempo extraño y profundamente inquietante. Durante años nos hemos limitado a denunciar la corrupción y la impostura de los políticos, expertos en el arte de engañar y sobrevivir a costa de la verdad. Pero el verdadero drama de nuestro tiempo ya no está solo en ellos, sino en la propia ciudadanía. Lo más perturbador es comprobar que el pueblo, que debería ser garante de la democracia, se ha convertido en cómplice de su degradación.

Disponemos de más información que nunca, de una capacidad de acceso al conocimiento sin precedentes, y sin embargo abundan la ligereza intelectual, la credulidad y el dogmatismo. La ignorancia ya no es excusa: es una elección. La gente prefiere repetir consignas que analizar hechos, abrazar eslóganes que contrastar datos. Es más cómodo dejar que otros piensen por uno, aunque esos otros sean los mismos que manipulan, polarizan y destruyen.

La paradoja es sangrante: pensionistas defendiendo a partidos que recortan sus derechos; trabajadores apoyando reformas laborales que los precarizan; mujeres que justifican políticas machistas; homosexuales que jalean a líderes homófobos; ciudadanos de clase media que se oponen a impuestos progresivos que los beneficiarían; jóvenes que aplauden a quienes los condenan a la inestabilidad perpetua. Es la lógica de la sumisión: víctimas que aplauden a sus verdugos, pueblos que se fabrican sus propias cadenas.

Se ha impuesto la anestesia colectiva. No hablamos solo de redes sociales ni de algoritmos que alimentan el fanatismo: el mal es más profundo. Es la pereza intelectual de quien prefiere la comodidad de la consigna a la exigencia del razonamiento. Es el miedo a ser la nota discordante, a disentir del grupo, a remar contracorriente. Hoy está de moda ser "facha" porque lo dicta el entorno, o ser "rojo" porque lo impone la tribu. Lo importante no es la verdad, sino pertenecer. Y así, el pensamiento libre queda marginado, arrinconado, tachado de incómodo.

La democracia, con todos sus defectos, sigue siendo el mejor sistema de convivencia que hemos alcanzado. Defender dictaduras o trivializar el fascismo es una aberración histórica y moral. Como escribió Churchill, "la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás". Y como advertimos nosotros: "La democracia no muere por los cañones, sino por los aplausos de los que se entregan mansamente al verdugo".

La situación no es abstracta, está ante nuestros ojos. Padres y madres que normalizan discursos xenófobos, olvidando que la mejor herencia para sus hijos no es un patrimonio material, sino una educación en valores. Jóvenes que caen en el embrujo del populismo visceral mientras se condenan a un futuro de precariedad. Ciudadanos que banalizan la mentira política como si fuera un juego inofensivo. Y mientras tanto, los que todavía creen en el pensamiento ilustrado, en la ciencia y en la razón, alzan poco la voz, temerosos de la burla o del linchamiento digital. La riada de la mediocridad arrastra incluso a quienes saben que se dirige hacia el abismo.

El cambio no vendrá de los políticos. Ellos viven de la polarización y del engaño. El cambio tiene que venir de abajo, de la gente, de una ciudadanía que despierte del letargo. La tarea es ardua pero indispensable: educación crítica y permanente que enseñe a pensar y no a repetir; medios de comunicación valientes que prioricen la verdad sobre el beneficio inmediato; asociaciones cívicas que entiendan la democracia como participación diaria y no como un trámite electoral cada cuatro años; recuperación del respeto al matiz, al debate honesto y al pensamiento libre.

La democracia no se derrumba por un golpe militar, sino por la apatía masiva. El verdugo no necesita cadenas cuando cuenta con nuestra indiferencia. Y la indiferencia, hoy, es el cáncer que corroe las entrañas de nuestra convivencia.

Basta de frivolizar con el futuro. Basta de aplaudir a quienes nos condenan. Basta de delegar nuestra dignidad. La historia nos juzgará no solo por lo que hicieron nuestros gobernantes, sino por lo que toleramos como ciudadanos. El momento de despertar es ahora. Y solo un pueblo consciente, valiente y crítico podrá salvarse de sí mismo.

¡Basta! n