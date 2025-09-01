La religión del reencuentro

Hace más de un año, mi perrita de la infancia, Sasa, murió. Qué verbo tan monumental: Morir, dejar de existir. Es una palabra tan intensa que la consideramos incluso malsonante. Preferimos utilizar "fallecer", que suena más competente, podría incluso aparentar ser un proceso burocrático temporal sobre el que conocemos algo. Es un término útil, respetuoso… Gentil. La palabra “muerte” resulta ofensiva porque para los vivos significa no volver a ver nunca al ser amado. Estoy de acuerdo, es muy cruel. La sigo queriendo sin un cuerpo al que abrazar.

Declaro desde el respeto que yo no creo en ningún dios, pero tengo fe ciega en el amor de mis abuelos y de mis padres, que al igual que ocurre con la espiritualidad, solo nosotros podemos ver, sentir y entender. Aunque me incline hacia el agnosticismo, en mí han surgido ciertas nociones: siento con furor que el alma existe, y ningún desalmado podría quitarme la esperanza de reencontrarme con mis seres queridos.

Recuerdo empezar a creer en el Paraíso casi de forma lógica: "Nos encontraremos allí cuando me toque a mí, no pasa nada." Como si fuese algún tipo de certeza. No me puse triste porque me pareció justo perderla en vida a cambio de un reencuentro eterno. Puedo esperar, no parece tanto tiempo y estaré entretenida con otras cosas.

Sé que estoy hablando de una mascota, pero olvido por completo jerarquizar el amor cuando la echo irremediablemente de menos. He vivido el fallecimiento de alguien muy querido, pero era demasiado pequeña para entender el peso de una ausencia terminante. Sasa ha sido mi primer duelo siendo plenamente consciente de lo que la muerte significa, sé que aún me queda mucho por vivir: grandes alegrías y enormes dolores de corazón, pero estoy segura de que estos no harán más que reforzar la creencia de que el cariño y la bondad de mi familia está por encima de la vida y el tiempo.