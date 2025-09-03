De lo público a lo personal

La última intervención de la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Castrillón durante el pleno del pasado 25 de agosto, refiriéndose a la concejalía de Cultura como un fracaso de gestión y a la que suscribe, como incapacitada para llevarla adelante, me ha hecho reconsiderar algo que vemos lamentablemente demasiado a menudo en el panorama político, lo fácil que es pasar del ámbito público al personal.

Como representantes públicos, tenemos el derecho y el deber de controlar y apoyar o disentir de las diversas actuaciones de cada miembro de la corporación, faltaría más. Pero se recomienda en todo caso no faltar a la verdad y para ello si la memoria falla, tirar de hemeroteca o del cajón de la abuela. Según usted las obras de remodelación de la cubierta del Valey las dejó listas su gobierno. ¿Sabe cuál es la verdad? El Valey sufrió goteras desde el mismo día en que finalizaron las obras hace ya quince largos años. No se reclamó ni en los plazos de garantía. Se hizo caso omiso de las deficiencias sistemáticamente hasta llegar a tener que programar los últimos años obras que cupieran en un único lado del escenario con los actores a buen recaudo de los cubos que a modo de decorado llenaban la caja escénica.

Usted firmó el proyecto in extremis el 13 de junio de 2023 cuando había perdido las elecciones para que no se diga. ¿A eso se refiere?

Nosotros sí acometimos la obra definitiva el verano siguiente para evitar complicaciones pluviométricas. El resto, lo conocen igual que yo. El verano que más llovió en Asturias y la falta de previsión y profesionalidad de la empresa a la que fue adjudicada la obra en concurso público hizo el resto. Y de eso como del cambio climático juro que no tengo la culpa.

Lamento profundamente lo acaecido pero como me repito a diario desde hace meses cuando el repentino fallecimiento de nuestro recordado director de cultura Jaime Luis Martín agravó un panorama ya de por sí difícil, los obstáculos pueden ser oportunidades. Y en ello estamos, resolviendo la reparación del Valey y exigiendo todas las responsabilidades correspondientes. Buscando soluciones intermedias para aprovechar mientras tanto la caja escénica como espacio alternativo , rediseñando el patio de butacas para recolocar las plazas PMR (personas con movilidad reducida) y solventar los problemas de visibilidad que se generaban, llevando a la era digital un teatro analógico, con nuevo equipamiento y modernos sistemas de comunicaciones adaptados a la altura del teatro y a las exigencias técnicas que demandan las mejores compañías del panorama nacional, reparando el deterioro de algunos materiales te la fachada, reorganizando de un modo más eficaz el uso del centro, etc.

Y por supuesto, utilizando espacios alternativos y dando nueva vida a lugares como el anfiteatro del Museo de Anclas donde disfrutamos de un inolvidable concierto marinero, el monasterio de la Merced, lugar inmejorable para encuentros de música de pequeño formato. Por cierto, que a usted le falta tiempo en cuanto algo funciona para arrogarse la idea o decir que yo ya estuve allí. Como es el caso de la descentralización de la Cultura, con la que hemos llevado un montón de espectáculos de todo tipo a las asociaciones de vecinos del concejo, con un éxito más que gratificante. Cosa que en su delirio llegó a decir también era idea suya. Si fuera así no lo hubiéramos llevado en nuestro programa electoral (se puede constatar) como uno de los objetivos en el área de Cultura. Esta actitud más que habitual en usted me hace pensar que como en la oposición se le ocurren quizás más ideas que gobernando, otro motivo más para desearle muchos años de fructífera estancia en el banquillo.

Lo que no nombra ni de lejos es la Escuela de Música donde todo lo que hizo en sus largos años de mandato fue iniciar el expediente, también en el último estertor, para instalar un ascensor y un baño adaptado, ambas cosas muy necesarias.

Pero no hace la más mínima mención a algo que ni se le ocurrió, sanear todo el edificio, vaciar despachos colonizados por documentación del archivo municipal y muebles desvencijados, dignificando un edificio público al que causaba verdadera vergüenza entrar. Reabriremos en octubre y estamos seguros de que ello será el comienzo de una nueva vida para la escuela, entre otras cosas por acometer otro de los puntos de nuestro programa, impulsar un convenio con el conservatorio de Avilés. Si no habla, es que se le escapó la idea, ¿verdad? Quizá con algún año más de oposición lo hubiera conseguido, no se preocupe. Y llegamos a la segunda parte de su alocución en el pleno. Que yo tenga capacidad o no ya va convirtiéndose en un clásico. Cuando uno acomete una tarea nueva y tan atemorizante como la política municipal realmente no sabe si será capaz. Me atreví a hacerlo guiada por un pasado de maltrato y abuso de poder a un área que ha sido mi vida laboral durante más de treinta años. He vivido, mejor dicho, sufrido, su prepotencia y despotismo hasta extremos que nos hicieron posicionarnos frente al gobierno que usted lideraba llegando yo a invertir estos años de supuesta tranquila jubilación para intentar mejorar las cosas de un modo activo, que tomando cervezas todos arreglamos el mundo.

Y, claro, eso usted no lo perdona. Todo el que se le enfrenta, la enfrenta a su pequeñez. Por eso cuestiona a todo técnico que tenga delante, da igual la especialidad, usted es interventora, jurista, geóloga y por supuesto gestora cultural, como cuando programaba en alguna ocasión rellenando cuadrículas como una quiniela, por si sonaba la flauta y el espectáculo gustaba.

Y, claro, más allá de mi capacidad o no, eso sí que no lo perdona.

Rematemos a modo de canción de Hombres G: Se te nota mucho, nena.