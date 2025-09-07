El deporte, orgullo colectivo

Las ciudades compiten globalmente por atraer inversión, turismo y talento, y el deporte sobresale en los últimos tiempos como una herramienta estratégica en ese contexto. Hay municipios en España que han construido una marca sólida alrededor del deporte, generando beneficios que trascienden el ámbito puramente deportivo. Comunicar adecuadamente estos beneficios permite que la ciudadanía los perciba y valore, reforzando el apoyo a las políticas locales en este sentido.

Próximamente se conocerán los efectos que ha tenido para Avilés la salida de una de las etapas asturianas de la Vuelta Ciclista a España. La imagen de un Avilés radiante, a ojos de la mayoría desde la televisión, al que acompañó el sol para dar la bienvenida a la prueba a buen seguro quedará grabada en la retina de muchos, más allá de la anécdota del comentarista de televisión definiendo como ‘catedral’ de Avilés la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery a vista de helicópero.

La protesta proPalestina para reforzar la denuncia ciudadana del genocidio de Israel sobre el pueblo palestino además de la petición de expulsar de la prueba al equipo israelí amagó con opacar la jornada en la que Avilés aspiraba a mostrarse al resto de España como una ciudad que quiere crear marca con el deporte. La ausencia de representación institucional de primer nivel en la línea de salida, en el Centro Niemeyer, ensombreció en entusiasmo con el que la ciudad acogió la competición. La calle Galiana lució al paso del pelotón –en modo neutralizado– como en los mejores días de fiesta. Y despedida la caravana ciclista, las terrazas del centro se llenaron para saciar el temporal cabreo de quienes tuvieron que desmontar sus terrazas en el tramo del casco histórico o soportar una ligera espera en el transporte público. Mereció la pena. Porque apenas se dejó notar en el tráfico y solo se alargó unos minutos la tensión por los concentrados en Gutiérrez Herrero. Pasadas las dos de la tarde, lo que quedaba en Avilés de la salida de la etapa era el buen sabor de boca por lo vivido.

Ahora deben ser los clubes locales quienes se conviertan en los embajadores del municipio. Además del impacto económico, los equipos generan orgullo colectivo. También atraen la atención de empresas que desean vincular su imagen a los valores del deporte, generando oportunidades de patrocinio e inversión. Será interesante explorar esta temporada el beneficio del salto de categoría del Real Avilés que vivió este fin de semana su primer desplazamiento.

Aprovechar este potencial requiere una colaboración activa entre clubes, tejido comercial y Administración local para hacer del deporte un verdadero motor de dinamización urbana. Todo este trabajo debe acompañarse de una estrategia de comunicación que visibilice el impacto real de los equipos en la vida local y proyecte la imagen del municipio como una ciudad activa y comprometida con el deporte. Igual que este fin de semana.