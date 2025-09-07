Una gaviota en el sofá

Salí de la casa al atardecer de uno de los días previos a San Agustín con intención de visitar el Mercado Franco. Al doblar la esquina me encontré con una gaviota de tamaño considerable descansando sobre un sofá de gran tamaño que esperaba destino junto a los contenedores de basura, seguramente tras haber sido feliz reposo de sus propietarios durante largo tiempo.

Bien por la hora, avanzada la tarde, bien por estar ociosa tras haber conseguido la correspondiente ración de restos alimenticios en alguna bolsa de basura abandonada, o atacando directamente la mesa de una terraza, la gaviota parecía absorta y con pocas ganas de cambiar de lugar.

No me extrañó la indiferencia de la gaviota, lo anómalo era el enorme sofá en aquel lugar y hora. Sabido es que existe un servicio de recogida de enseres que se activa contactando a través del teléfono que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los ciudadanos para este fin. Me cabe la duda si por alguna razón el propietario se vio obligado a depositarlos en la calle antes de la hora acordada.

No es infrecuente encontrar restos de naufragios mobiliarios en las calles sin que los servicios de recogida tengan noticia de ello. No se trata de una cuestión estética, que también, se trata de sentido cívico y, especialmente, de seguridad, porque en ese tipo de materiales suele haber esquirlas de madera, clavos y otros elementos que pueden producir lesiones de manera involuntaria.

Las ciudades necesitan disponer del proceso más eficiente y seguro para la recogida de residuos. Los expertos recomiendan los contenedores soterrados y eliminar los voluminosos contenedores que ocupan espacio en aceras y calles, incluso obstaculizando peligrosamente la visibilidad en algunos cruces y pasos de peatones. La suciedad residual que los rodea y el calor conforman un cóctel de mal olor poco saludable.

Existen otros residuos no orgánicos, mayoritariamente tecnológicos, que requieren asimismo un sistema de recogida específico que no sea cargarlos en el coche y buscar un Punto Limpio donde depositarlos. El creciente volumen de estos residuos de pequeño y mediano tamaño exige un sistema específico ágil y accesible que evite que terminen en cualquier otro contenedor cercano.

Las Administraciones tienen que implantar el mejor sistema de recogida de residuos. A los ciudadanos, en nuestro ámbito, hacer lo posible por ajustarnos a ese sistema que, sin duda, tiene amplios márgenes de mejora por ambas partes.