Consejos vendo que para mí no tengo

Esta pasada semana hemos sido testigos del enésimo artículo de opinión que la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castrillón dedica a nuestra portavoz municipal, haciendo referencia en esta ocasión a nuestras intervenciones en el último pleno y lamentándose de lo que ella considera ataques personales al calificar su gestión al frente de la concejalía de cultura de nefasta.

Lo primero de todo darle las gracias por invitar, aunque sea de manera indirecta a que los vecinos y vecinas de Castrillón vean los Plenos municipales, ahí es donde se puede evidenciar el nivel de cada uno, y porque a usted le parece que nuestra portavoz sabe de todo si lo compara con su propio grupo municipal.

Es cuando menos sorprendente que la misma concejala y anterior trabajadora municipal Rosa Rubio, que se ha dedicado durante años a insultar, descalificar y señalar a personas concretas de nuestra organización de manera obsesiva con calificativos tales como despótica, prepotente, soberbia, acosadora etc….mezclando siempre lo personal con lo político en cada artículo de opinión que ha publicado, ahora se rasgue las vestiduras por una crítica política en el ámbito de los órganos municipales. Esa obsesión enfermiza que usted padece contra la portavoz de Izquierda Unida evidencia no solo una falta de argumentos, sino también una peligrosa confusión entre lo político y lo personal.

Sentimos enormemente que le disguste que IU critique su gestión y la califiquemos de nefasta donde corresponde, que es en el pleno municipal, comisiones informativas o en los consejos rectores del Patronato Municipal de Cultura (PMC), y usted sea incapaz de rebatirlo en los órganos municipales, pero que sepa usted que la labor de la oposición es clara: fiscalizar, señalar errores, exigir explicaciones y proponer alternativas. Que usted como concejala no lo soporte no convierte esa tarea en un ataque personal ni mucho menos justifica su constante recurso al insulto fácil hacia nuestra portavoz a través de la prensa escrita. Lo que revela esto es que usted es incapaz de aceptar la crítica política y un profundo desprecio hacia la función democrática de la oposición.

Pero basándonos ya en lo estrictamente técnico y alejándonos del ensañamiento personal que usted utiliza para su propio desahogo, lo cierto es que la gestión cultural de este mandato está llena de sombras:

1.- Incapacidad para resolver las deficiencias en el Valey Centro Cultural como consecuencia de las obras mal ejecutadas. Un año y medio después no hay diagnóstico, no hay proyecto de mejora, ni hay presupuesto, lo que condena a Castrillón al silencio atronador en el principal icono cultural del municipio. La responsabilidad, aunque le duela, es solo suya.

2.- Escasa y limitada oferta cultural, sin ningún conocimiento de la misma como usted misma llegó a reconocer públicamente en un pleno . Una oferta que se aleja de la que debería tener un municipio como Castrillón sin apenas expresiones o exposiciones artísticas de cualquier índole.

3.- Oferta de actividades culturales en claro retroceso, con pérdida progresiva de alumnado que ha llevado a que algunos talleres hayan desaparecido de la oferta tradicional, no dándose nuevas alternativas programáticas a día de hoy. Y eso, que se está utilizando el Taller de Empleo Dinamizando Castrillón, financiado por el Principado, para cubrir pequeñas actividades como las actividades en bibliotecas y asociaciones.

4.- Se ha dejado de realizar los premios a proyectos expositivos, sin ninguna alternativa ajustada a la inexistencia de uso de los espacios del Valey Centro Cultural, lo que denota una falta de impulso de la actividad cultural en el concejo, sin apoyo al colectivo de artistas oriundos.

Y siendo todo esto importante, lo más grave, es la falta de liderazgo y capacidad de usted como concejala delegada en la gestión del PMC, máxime al haber tomado la decisión de no cubrir la dirección del centro con un profesional competente en la gestión cultural de la que carece hace más de un año, sin embargo, sí tenemos que reconocerle que casualmente, sí se ha mostrado ágil a la hora de asignar nuevas productividades a personal del PMC para cubrir necesidades que o bien corresponden a la dirección del centro o bien a los servicios informativos municipales, todo ello mientras el Centro de Recursos Digitales está cerrado. No sabemos las causas que le han llevado a tomar esta medida a dedo, y sin ningún criterio objetivo que justifique tal decisión, aunque tirando de hemeroteca nos lo podemos suponer.

No hace falta ser un entendido para saber cómo debe funcionar una concejalía y apreciar lo evidente: es usted incapaz de llevarla con una mínima solvencia, y liderar la gestión del PMC. Le sugerimos que en vez de estar una y otra vez más preocupada en escribir su próximo artículo de opinión insultando y despreciando a nuestra portavoz municipal se dedique a la gestión de un área que le queda muy grande. Como ve, pese a las numerosas ocasiones que usted ha utilizado calificativos despectivos personales contra nuestra portavoz y demás concejales, desde IU solo hablamos de su gestión política, que es lo que hizo en el último pleno municipal nuestra concejala, y que a usted tanta angustia le ha producido.

Para concluir vaticinamos, como dijo nuestra portavoz en el pleno que, salvo milagro divino, los vecinos de Castrillón estamos condenados a sufrir un deterioro cultural sin precedentes en Castrillón lo que resta de mandato, pero no se preocupe, que seguro que aún le da tiempo a publicar otros tres o cuatro artículos de opinión denostando nuevamente a nuestra portavoz y demás miembros de Izquierda Unida.