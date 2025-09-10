Internet: Adicción al odio

En noviembre de 2009, Twitter (ahora X) comenzó a recibir a sus usuarios con la pregunta: “¿Qué está pasando?” en su pequeño espacio de 140 caracteres. Este sencillo eslogan es un movimiento maestro, te hace creer que de no formar parte de esta aplicación estás desinformado y desactualizado. En realidad, el uso de redes sociales es una experiencia individual que nada tiene que ver con la socialización real, son una herramienta de expresión y desahogo, por lo que es lógico que desemboquen en interacciones motivadas por la identidad y la frustración: solo existes tú, lo que te alimenta y lo que te amenaza. El resto del mundo también está atrapado en esta ilusión, lo que explica que las conversaciones complejas se reduzcan a poco más que un Barça-Madrid y busquemos incesantemente patrones que nos permitan categorizar al otro lo más rápido posible en “amigo o enemigo”, sin perder el tiempo en intentar conciliar ideas o entender contextos de personas con las que jamás tendremos que convivir en la vida real. Entonces, ¿supone Internet un entorno hostil para el libre pensador? El odio es crónico en la raza humana e Internet es un fantástico catalizador, por lo que, como cualquier virus, ha evolucionado desde la infección. Cuando la mayoría de usuarios eran anónimos tomaba apariencias crueles y feroces, carente de escrúpulos, y aunque en algunos portales se mantengan las tradiciones, actualmente la exposición está a la orden del día y puede suponer cierto éxito, por lo que el odio se ha adaptado a las nuevas necesidades de consumo, escondiéndose tras la careta de la superioridad moral. Una moral sin empatía, escucha o asertividad, que no implica ser buena persona y permite ser hiriente con el beneplácito social.

Vivir ansioso, polarizado y en constante estado de alerta es la consecuencia de intentar extrapolar dinámicas que no funcionan fuera de este formato. Es necesario entender Internet como una entidad en sí misma a la que poner límites. Recupere su intimidad de pensamiento, y permita que se desarrolle sin juicios externos ni masivos.