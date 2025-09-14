Avilés merece más: la opinión semanal de Covadonga Jiménez

Finaliza la semana con el sobresalto de una regulación de empleo en una filial de Windar Renovables, pocos días después de que se conociera la paralización en Estados Unidos de los grandes proyectos que la compañía tenía en cartera a cuenta de la cruzada de Donald Trump contra los eólicos marinos. La ralentización de esos proyectos junto a la invasión en Europa del acero asiático ha generado la tormenta perfecta para hacer tambalear los pilares de la una de las grandes industrias de la comarca. Pese a que no se ha renunciado al proyecto para las antiguas naves de Alcoa, que junto a los proyectos de Asturfeito e Idesa, han obtenido ayudas del Fondo de Transición Justa por un monto cercano a 31 millones de euros, el horizonte que se presenta en este momento para Avilés es bien distinto al que se planteaba a principios de verano. Toca afrontar un otoño en el que habrá que estar muy pendientes del desarrollo de todos esos planes que se veían como un momento dulces para el municipio, convertido en gran hub de la industria verde de Asturias.

Desde productos químicos a automóviles, pasando por acero y fertilizantes, las fábricas de todo el continente sufren, cada una a su manera, pero a un ritmo alarmante. Lo que una vez fue una potencia mundial se tambalea ahora al borde de una nueva era industrial, definida no por el crecimiento, sino por la contracción. La intersección entre lo natural y lo manipulado, la búsqueda en el pasado de soluciones para el presente o hasta la esperanza en las energías renovables como garantía exclusiva de futuro han sido los curiosos puntos de partida desde los que se plantean soluciones. Ante el anuncio de Windar para su filial Windar Wind Services, el gobierno local se ha apresurado a garantizar que no peligra la inversión para las naves de Alcoa. Que la circunstancia responde a dos maneras de entender la industria y su futuro y que la inversión anunciada para la antigua aluminera de San Balandrán es una garantía de creación de empleo y de futuro, además de que desde el Ayuntamiento están ya tramitando las primeras licencias de demolición y acondicionamiento de las naves. Aluden asimismo a "decisiones coyunturales y caprichosas de otros gobiernos" -en referencia a Trump- para justificar esta etapa de contención en Windar.

Orden económico global

Pero conviene también una lectura en clave más próxima. Cuando el orden económico global se tambalea, desde el ámbito local no ha de mirarse solo hacia arriba sino ver qué medidas se pueden desarrollar desde la escala más cercana para dar más de sí. Avilés lo merece, por sus años de resistencia a cierres y reestructuraciones. Todos esos golpes han llevado estos días, desde las filas de Vox, a reivindicar una garantía de futuro para Baterías. Ya sin la presencia del asturiano Francisco Blanco en la presidencia de Sepides y con la intención explícita del Puerto de hacerse presente en ese espacio, es momento de diseñar la estrategia industrial de ciudad ahora que aprietan vientos en contra. En la montaña, cuando sopla fuerte la primera sensación es la enfriamiento o sensación térmica más baja, además disminuye el campo visual y se advierte una pérdida repentina de equilibrio. Algo así es lo que parece sucederle a uno de los pilares de la industria de la comarca. Toca, pues, plegar velas para continuar en armonía con el entorno y mantener la voluntad firme de enfrentar lo que se presenta, tanto desde la Administración como desde el sector privado.

A quienes les corresponde manejar las velas en esta tormenta, han de dar ejemplo con los hechos; habrá quienes aprueban y otros que desaprueban, pero lo más prudente será no hacer resistencia a la tormenta sino hacer un esfuerzo y remar teniendo claro hacia dónde se dirige el rumbo. Avilés, el corazón industrial de Asturias vive con inquietud el futuro de otro de sus ‘gigantes’, el de Saint-Gobain mientras desde Asturiana de Zinc se continúa advirtiendo de lo inasumible del precio de la energía. En este contexto no cabe otra reacción que la de pelear para mantener el atractivo como destino de inversión y ofrecer una perspectiva de seguridad jurídica para quienes deseen invertir. Una operación deficitaria para una empresa lo es también para todo el territorio.

Corveranos

Y si la defensa del territorio ha de ser bandera a escala local, nacional e internacional, en Corvera son ejemplo estos días de lo que eso significa. La incorporación de la folixa o día de la asturianía a sus festejos de septiembre ha resultado todo un acierto. El cariñoso acto de los "Corveranos Ejemplares" evidencia el orgullo de pertenencia de los vecinos de este concejo y los méritos reconocidos este año en Paula, Bea, Adolfo y Ángel podrían ser los de otros tantos corveranos que se ven reflejados en personas que, con su esfuerzo constante, contribuyen desde diferentes ámbitos a que el municipio sea mejor cada día. La edad, tanto por arriba como por abajo, no es obstáculo para ser merecedor de estos galardones que, aunque se presentan de forma humilde, engrandecen la defensa y promoción de lo local. Un objetivo que ha de guiar en otros órdenes de la vida. También para el futuro industrial. Entender que a todos nos va mucho en el devenir de esas corporaciones que sufren ahora los embates de un contexto global facilitará llegar a ser, quizá, algún día ejemplares en política industrial. Lo demás es escribir una historia que carece de contenido.