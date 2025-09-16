La resiliencia del pueblo gitano

Hacía tiempo que no la veía.

Conectamos bien desde que nos conocimos, hace ya un cuarto de siglo, cuando yo trabajaba en la Fundación Secretariado Gitano. Quizá por similitud de caracteres, quizá por ser ambas madres jóvenes, quizá por comunicarnos de forma honesta y sencilla, cada vez que nos encontramos, nos alegramos de saludarnos, poder charlar un rato y saber la una de la otra. Pero esta vez había pasado tiempo, realmente mucho tiempo, sin que hubiéramos coincidido.

Así que, en este último reencuentro, en medio de un concurrido supermercado, nos dimos un fuerte abrazo, nos pusimos al día, nos preguntamos por nuestras familias respectivas …

Y volví a sentir, en toda su magnitud, la barrera de los estigmas. Volví a notar algunas indisimuladas miradas de suspicacia, tal vez, incluso, de rechazo.

Porque es gitana.

Maravillosa persona.

Y gitana.

Precisamente ha sido declarado este 2025 "Año del pueblo gitano en España" para conmemorar y celebrar su llegada a la península Ibérica hace 600 años, cuando, en 1425, Alfonso V, Rey de Aragón, recibió en Zaragoza a Don Juan de Egipto Menor, a quien concedió un salvoconducto para que él y su grupo pudieran peregrinar a Santiago.

Desde aquella fecha, multitud de leyes de persecución, marginación y expulsión han formado parte de su devenir histórico. Uno de los episodios más graves fue La Gran Redada, cuando, en 1749, el Marqués de Ensenada, por orden del Rey Fernando VI, mandó detener y perseguir a todos los gitanos de diferentes ciudades. Un intento de exterminio en toda regla. Tras calculados arrestos llevados a cabo el mismo día de forma simultánea, se mantuvo a los hombres mayores de 7 años en trabajos forzados y a las mujeres y menores de 7 años en fábricas y en cárceles. Durante 14 largos años.

A pesar de estos seis siglos transcurridos, sigue habiendo un profundo desconocimiento de la identidad, de la historia y de la cultura del pueblo gitano, desconocimiento del que acaban surgiendo las generalizaciones, las ideas estereotipadas, los prejuicios, las discriminaciones y las graves desigualdades estructurales que padecen, a nivel individual y a nivel colectivo.

Todavía hay mucho que reivindicar para paliar ese desconocimiento, para divulgar esa historia compartida durante tantísimos años. Y, desde luego, todavía hay mucho que reivindicar para lograr una más que justa equidad de oportunidades y una más que necesaria igualdad de trato.

Combatir el abandono y el fracaso escolar y promover el acceso a empleos dignos siguen siendo objetivos prioritarios que hay que continuar reclamando a las instituciones del Estado.

La reconocida escritora gitana Noelia Cortés dice en su poemario Del mar y la muerte:

"Creo que el barro que da forma a mis manos

es el mismo de las estrellas y los pájaros:

Mis manos son hermanas de las tuyas,

Moldeadas con el cieno de los lagos"

Vivimos tiempos en los que parece que involucionamos en derechos humanos, en los que contemplamos cada día estentóreas muestras de racismo, de aporofobia, de intolerancia, de discursos de odio.

No nos dejemos arrastrar. No abandonemos nunca nuestra natural tendencia a unirnos, a enriquecernos mutuamente, a hermanar nuestras manos, a buscar fórmulas de convivencia conjugando nuestras idiosincrasias y nuestras diferencias.

Porque, si sabemos mirar más allá de las ideas prejuiciosas, nos unen más cosas de las que pensamos.

.