Un incidente con final feliz

El sábado pasado a la escritura de este artículo, vivimos una experiencia inesperada con final feliz. El caso es que tras una tarde en el cine compartiendo película de terror, género que aún sigue siendo uno de mis favoritos, y, tras la cena en un restaurante al lado de la playa, mi prima se encontró indispuesta y se acabó desvaneciendo.

Estas cosas suceden, pero no frecuentemente; aun así debemos estar preparados, porque la vida a veces se vuelve menos ligera y divertida de lo que desearíamos, pero es precisamente en esos momentos más difíciles cuando se alcanza la profundidad y el sentido.

El caso es que mientras la sujetaba, la extendimos sobre el asiento, que afortunadamente era una especie de banco tapizado y pensamos en la necesidad de elevarle las piernas, se acercó una señora que estaba en otra mesa y nos dijo que estaba observando lo sucedido y se había dado cuenta de lo que iba a pasar, pues a ella también le sucedía con cierta asiduidad. La señora, que se llamaba Rosa y a la cual no conocíamos de nada, nos ayudó en todo momento, primero tranquilizándonos y luego indicándonos que le acercásemos algún olor fuerte para ver si mi prima comenzaba a reaccionar. Una camera, con mucha amabilidad en todo momento, nos acercó alcohol. Eso junto con las servilletas empapadas en agua fría que le empecé a pasar a mi prima por la frente y cara, sirvió para que pasados unos breves minutos, pero que parecieron eternos, recobrase el conocimiento. Cuando llegaron la doctora y enfermera de Urgencias, afortunadamente, ya estaba consciente.

Todo quedó en un susto, pero esta experiencia, me hizo pensar sobre algunas cosas: lo importante que sería que todos hiciésemos algún curso de primeros auxilios, que la ayuda, empatía y solidaridad provienen a veces de personas totalmente desconocidas, creándose lazos imperecederos, fruto de esas reacciones, que de nuevo nos hacen creer en el ser humano cuando la vida se toma en serio y recobra su autenticidad, y que la mayor parte de la veces concedemos importancia a lo que no la tiene.

Sirvan estas líneas de agradecimiento por la ayuda recibida, especialmente a Rosa que así se llamaba la señora de Mataró y a su marido. Quizás algún día volvamos a coincidir en el restaurante o quizás no, el destino es impredecible, pero sabed que os recordaremos.

Aceptemos con amplitud la vida y sus posibilidades y aprendamos a soportarlo. Resistir es todo. Y un beso, prima.