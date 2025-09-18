A veces uno se pregunta si el panorama, en general, político, social… (nacional o internacional) puede reducirse al simple argumento de cine facilón de buenos y malos. Ya en su día, en otra de mis colaboraciones aludí a reducir cualquier análisis de la realidad a ser del Madrid o del Barça, pues lo que reflexiono esta vez va un poco por ese camino.

Lamentablemente la realidad es diversa (poliédrica como se diría de manera pedante), digo que lamentablemente porque muchos quisieran que todo respondiera a patrones perfectamente definidos y previsibles, pero no es así, para bien o para mal, nada es simple. Por tanto, para bien o para mal, analizarlo todo con el concepto de quien es el bueno y quien es el malo, es propio de mente captus.

Arrastrar a la masa inopinada es más fácil con discursos maniqueos, que además están plagados de contradicciones y de falta de lógica. Esta postura u opinión es buena y la contraria es mala, así de fácil y dogmático, cuando la realidad es sumamente compleja.

Pero voy al grano. Estos días hemos asistido en medios de comunicación a la que se ha liado con las protestas en la Vuelta Ciclista, ello porque en la misma participa un equipo israelí, organizándose con mucha exactitud protestas y boicot a la prueba deportiva. Vaya ya mi absoluto rechazo a comportamientos violentos y exaltados que no tienen justificación de ninguna manera, se piense lo que se piense y se proteste contra lo que se proteste, no acepto justificación alguna y recomiendo leer a Gandhi y al Reverendo Martín Luther King, creo que nadie podrá tener mejor experiencia que ambos en lo que a sufrimiento y falta de respeto a derechos fundamentales. Protestas sí, pero con respeto y con una dialéctica que justifique posicionamientos. Siento decirlo, pero las protestas han estado lejos de responder a lo que digo y derivan en un espectáculo bochornoso y en el que se pierde la razón.

Cualquier protesta pierde razón por las formas y no estoy diciendo que no se proteste, por supuesto, todo el mundo debe poder manifestar sus ideas y hacerlas valer, pero no creo en actuaciones que son mera coacción. Recuerdo tiempos no muy lejanos, con escraches que cuando los hace uno tienen toda justificación pero que cuando se hacen contra uno…. no sigo porque ustedes saben concluir muy bien. Les adelanto que los escraches me parecen deleznables.

Desde el 7 de octubre de 2023 Oriente Próximo es ejemplo de que el hombre es lobo para el hombre. Comparto con Pérez-Reverte su visión del conflicto en Oriente Próximo, también me genera un dilema a la hora de analizar conductas de unos y otros. Cierto que al pueblo Palestino se le ha dado por todos lados, sin conmiseración y como si pasara por encima una apisonadora. El estado de Israel no ha tenido jamás miramiento al respecto y ha arrasado y sigue arrasando. Pero tampoco se olvide del comportamiento salvaje de Hamás y Hezbollah, de cómo en los años 70 el Panarabismo puso su mira inmisericorde en Israel, pero no supo ver que saliendo vencidos marcaron una pauta para Israel que ha llegado hasta nuestros días. El reducir a buenos y malos el conflicto entre ambos, carece de la mínima lógica y uso de la razón. No ví protestas ante la brutalidad del 7 de octubre de 2023, lo siento pero sea cual sea la vida y de quien sea, su disponibilidad por desalmados no tiene ideas ni color.

El pueblo palestino es víctima, no sólo de los extremistas judíos y colonos sin escrúpulos, también de unos dirigentes cobardes que no hacen frente al terrorismo y fundamentalismo, porque es evidente que a esos extremistas la paz no les interesa. El pueblo israelí, por otro lado, con extremistas y desestabilizadores es víctima de intereses políticos, si bien es la única nación de Oriente Próximo con postulados democráticos y que es frontera o contención de la tradición occidental, porque las imposiciones del islam poco casan con respetar derechos humanos. Es curioso que nadie proteste por todo lo que pasa en Irán, por ejemplo, o en el ámbito fundamentalista árabe. Tel Aviv es paraíso de diversidad, sin embargo, no creo que en los países árabes sepan qué significa LGTBIQ. Por eso, les digo que ante lo que está ocurriendo hablar de buenos y malos….

Con todos los respetos y teniendo muy claro el coste de vidas en Gaza, con una maquinaria de guerra sin filtro, no me parece correcto hablar de genocidio si hacemos historia y recordamos el Holocausto, el cual fue el resultado de un plan preconcebido y milimétricamente maquinado para aniquilar a los judíos. Lo que acontece en Gaza es el resultado del monstruo de la guerra y del sufrimiento de los de siempre en un escenario bélico, con peaje de sufrimiento adicional para niños, pero seamos rigurosos en relación a los que es un concepto y otro y el uso que se hace de las palabras.

Si para algunos les es más fácil seguir en dinámicas de buenos y malos, pues cada uno que anestesie su moral o conciencia como quiera, pero permítaseme dudar y seguir haciéndome preguntas. Recomiendo leer historia y ser muy crítico, ello a pesar de María Pombo…que le reconozco su capacidad (o la de su equipo de asesores) de ante semejante ridículo, darle un cambio de timón a la polémica y llevarla por un terreno de la que está saliendo victoriosa (leer hace mejores a las personas??).

Hasta aquí mi pensamiento en alto de este mes de vuelta a la rutina. Juan, intercede ante la Santina, que vivimos tiempos difíciles. Buena vuelta a todos y todas.