Me gusta la fruta

Disculpen la poca originalidad del título de esta colaboración que hoy firmo, pero llega un momento –éste sin ir más lejos que hoy vivimos en España– que el hartazgo e impotencia supera esta triste realidad política que sufrimos y hace aflorar los más íntimos, a veces negativos sentimientos y los traduce –como en este caso– con cierto tinte eufemístico, en un simple título de una colaboración periodística, eso sí, con mucha carga significativa de lo que en realidad se quiere decir y no se dice por las posibles represalias que pudieran tomarse al respecto, por parte de alguien.

Y es que, ya no cabe más miseria, más engaño, más desorden, más inmoralidad, más cinismo, más enfrentamiento entre españoles; en fin, que sería innumerable la lista de títulos calificativos que pudieran definir al gobierno de turno, como es el caso del que actualmente –sin apetecer– sin embargo, consentimos y sostenemos.

Estos días, viendo la retransmisión por la tele de la Vuelta ciclista a España, uno siente vergüenza ante la inacción -por parte de los últimos responsables- permitiéndose las imágenes tan bochornosas y en absoluto edificantes que se están viendo, a la par que se hace paralelamente –como es natural– un importante ejercicio de abstracción sobre la cuestión de fondo que las genera, y con la que se puede mostrar más o menos solidaridad en un momento concreto. Creo que en este caso prima negativamente la bochornosa imagen que nuestra Nación proyecta en todo el mundo y que nunca debió permitirse, sin olvidar y pudiendo estar de acuerdo con la cuestión de fondo –como anteriormente dije– que las genera, ya que seguramente habrá otros foros donde expresarse y reivindicar lo pretendido, sin que interfieran y desacrediten nuestra imagen de Nación de orden, en todo el mundo.

Otra de las imágenes o situaciones que la tele ofrece estos días, es la penosa y bochornosa estampa que la Fiscalía General del Estado ofrece diariamente a la ciudadanía española y que de manera tan vergonzosa se proyecta a todo el mundo. Por cierto, imagen única en el planeta, ya que nunca antes se hubiera visto sentar en el banquillo, nada menos que al Fiscal General del Estado de un país. Y todo ello –seguramente– para nada; porque ya verán como encuentran alguna "triquiñuela legal" o "vacío legal" ad hoc, para que el señor fiscal se vaya de rositas. Al tiempo. ¡Qué país!, como diría Blasillo, personaje de viñeta del recordado e inefable Forges.

Es que entre estampa y estampa, imagen e imagen, tenemos a pirómanos políticos, incendiando nuestros entornos cotidianos más inmediatos, desafiando a potencias mundiales como EE UU o Israel. Es de verdad, flipante. Si no vives y ves según qué situaciones en España últimamente, aunque te lo cuenten y juren ante la Biblia, es muy, muy difícil de creer. Decíamos tanto mi compañero de sección, Félix Lobato y yo mismo en nuestra colaboración del mes pasado que no había "nadie al volante"; hoy al cabo de treinta días más tarde, casi que me rectifico (al menos yo) en lo dicho. ¡Claro que hay alguien al volante! Son aquellos que nos descubren e imparten términos tan progres como, "resiliencia, sostenibilidad, cambio climático, etc" o de otra manera tratan de cumplir con la normativa dictada desde esa agenda que llaman 2030. Piénsenlo por un momento por favor. Es terrible y pavoroso lo que algunos tratan de hacer con todo un pueblo tan pacífico y sufrido como el pueblo español. Dios nos libre de que un día puedan hacer con la educación en España, lo que tanto pretenden y ansían, ya que será una manera de adoctrinar a futuras generaciones en lo fácil y así garantizarse un voto que les perpetúe en el poder. Hemos de salir de la lancha de recreo que tan plácidamente hoy nos lleva y ponernos a remar al unísono, antes de que arribe el naufragio que se prevee.

Díganme. Con este panorama ¿no es lógico que a mí también me guste la fruta y así lo exprese? Pues eso: ¡Me gusta la fruta! ¿Alguien por aludido? ¡Pues ese!. Este mes especialmente, ruego y rezo a la Santina de Covadonga –alma del pueblo español– para que nos salve de las garras de quienes no aman a España y su destrucción pretenden. En treinta días, encaramos el último trimestre del año.