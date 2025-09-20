Temores infundados sobre el bonito del Norte

Hay dos aspectos que pueden llevar a confundir al consumidor sobre el bonito, se trata del contenido de mercurio y de histamina de este pescado.

El mercurio, tanto el de origen natural como el procedente de la actividad industrial, se transforma por los microorganismos acuáticos hasta un compuesto denominado metilmercurio, el cual es altamente tóxico y se va acumulado a través de la cadena alimentaria. Los humanos eliminamos el metilmercurio de forma natural, pero de forma muy lenta y tardamos años en bajarlo de forma significativa. Los peces depredadores de gran tamaño y más longevos (atún rojo, pez espada,..) son los que contienen mayores concentraciones de este producto tóxico. Por esta razón, los ejemplares de bonito de mayor peso y longitud, los de tamaño grande (más de 7 kg), normalmente contendrán más metilmercurio que los medianos (de 4 a 7 Kg) y los "monos" (menos de 4 kg). Conviene señalar que, el contenido de mercurio es inversamente proporcional a la cantidad de grasa que posee el pescado, y como el contenido de grasa del bonito aumenta durante los meses que transcurre ‘la costera’, la proporción de mercurio se reduce a medida que transcurre la misma. Por otra parte, el bonito del norte al ser más pequeño y menos graso que el atún claro o rojo, contiene menor cantidad de metilmercurio.

El contenido de metilmercurio del bonito del norte en promedio es de 0,14 partes por millón (ppm), oscilando en un rango desde 0,027 ppm hasta 0,26 ppm. Estos niveles de metilmercurio se encuentran muy por debajo de 1,0 ppm que es el límite establecido por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA).

La histamina nos puede causar graves trastornos tales como dolor de cabeza, migraña, dermatitis atópica, rinitis alérgica, asma alérgica, entre otros. Los alimentos que potencialmente contienen altos niveles de histamina son aquellos que tienen mucha proteína y han sido alterados microbiológicamente, como los quesos, la carne, embutidos, pero también abunda en algunos pescados. En los túnidos la histamina se produce porque tienen altos contenidos proteínas, que entre sus aminoácidos está la histidina, la cual es degradada por determinadas bacterias contaminantes hasta histamina.

La formación de histamina va a depender de la contaminación bacteriana inicial, y de la temperatura que facilita o impide su reproducción. Para prevenir la formación de histamina hasta niveles tóxicos se recomienda refrigerar rápidamente el pescado (temperatura entre 0 y -8 °C). Esta prevención, actualmente se realiza en los barcos que van a ‘la costera’, que inmediatamente lo refrigeran con hielo en sus bodegas, por lo que el bonito que llega a las lonjas está prácticamente ausente de histamina. Después, dependerá de cómo se ha mantenido la cadena de frio durante la comercialización.

Por lo tanto, al ser un producto con niveles bajos de mercurio y de histamina, de temporada y que no solemos consumir a diario, no hay motivos para dejar de disfrutar de este manjar.