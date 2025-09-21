La (des)confianza en las instituciones

La presencia de mensajes de odio en las redes sociales comienza a ser cada vez más frecuente, igual que las fake news, o los ejércitos de ‘haters’ y trolls como espacio de cultivo de palabras hostiles que alientan la polarización y la crispación.

Sin necesidad de saltar a universos virtuales, esta misma semana, el Pleno de la Corporación de Avilés dio un giro hacia mensajes más que controvertidos, algunos sin ni siquiera parase a pensar o contrastar el significado de las palabras. Y si hay que desarrollar paciencia con esas personas que comparten en redes cualquier cosa sin informarse previamente, ahora la esfera política se ha convertido en un campo de batalla donde son varios los que comparten el gusto por la confrontación y los mensajes de odio.

Tildar de "ignorante" a otras personas, asegurar que algo o alguien le produce "asco" y coquetear con los mensajes ambiguos en redes sociales, sin olvidar los debates que exceden del ámbito municipal para hacer saltar en el terreno local consignas de la cúpula nacional del partido de turno no hace más que enturbiar lo que en realidad debería ser la actividad política en un Ayuntamiento, que es el arte de hacer posible lo ocupa la vida cotidiana del ciudadano.

El problema principal es que en Avilés esas conversaciones controvertidas que ocurren en el mundo virtual se han materializado en el mundo real, faltando al respeto en la defensa de determinados planteamientos, saltándose la confianza en las instituciones, o rechazando a medidas que afectan a toda la ciudadanía, a base de descalificar y despreciar al contrario.

Utilizar un discurso que utiliza lenguaje abusivo, ofensivo, amenazador y/o obsceno, que se vale de estereotipos en ocasiones, y que, en otras, puede incitar a acciones hostiles, o a desarrollar intenciones perversas, silenciando a otros individuos, con lo que ello implica no hace más que perturbar la escena política. Ese odio se expresa a través de un lenguaje muy emocional –insultos, acusaciones graves, menosprecios, ataques personales– que hacen difícil el poder mantener una conversación sosegada.

Siempre van a existir espacios de entendimiento. Por supuesto, también habrá cosas que nos diferencien, incluso algunas con las que nunca estaremos de acuerdo, pero reducir al otro a una única característica o cualidad, es perderse toda la gama de matices que nos caracteriza como individuos y colectivo. Como se suele decir, "todos somos iguales, todos somos diferentes". Puede que la clave esté en revisar en qué posición ponemos al otro: ¿en frente o a nuestro lado?

Uno será de izquierdas y, el otro, de derechas, pero ¿y si ambos defienden unos mejores servicios públicos? Afianzar las diferencias entre personas no hace más que abundar en la hostilidad. Se hace urgente abandonar la polarización que debilita la cultura democrática y tiende a hacer ineficaces las instituciones públicas.