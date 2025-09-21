En algún momento de la primera mitad de los años setenta del pasado siglo, llegaron a Avilés un grupo de estudiantes franceses en un intercambio entre centros de enseñanza media de ambos países. Para los que estábamos en los últimos cursos del antiguo Bachillerato aquello fue una revolución, especialmente en el contexto tardo franquista y de aislamiento social y político que vivíamos. Con la vaguedad debida al paso del tiempo, recuerdo lo diferentes que eran a nosotros, su forma de vestir, su hablar lleno de matices y dulzura, los saludos de las chicas con un beso, cosa que no se estilaba por estos lares. Qué lejos estábamos de la envidiada Europa.

Cinco décadas después, los intercambios de estudiantes han dado un salto cualitativo extraordinario. Esta semana, la Universidad Nebrija ha iniciado su actividad docente en Avilés. Los intercambios se convierten ahora en destino temporal, con estancias prolongadas en el marco del Instituto Nebrija del Español.

En la red podemos encontrar ya una página web del Centro Universitario Nebrija Avilés (https://nebrijaaviles.com) en la que aparece la oferta formativa, incluida la próxima formación de Grado de Enfermería. La futura sede, el Palacio de Camposagrado, es un acierto, como lo es la ampliación de la Escuela Superior de Arte que permite agrupar todas las ramas docentes.

Siete décadas después de la gran industrialización en la comarca, cuando vuelven algunos nubarrones ya conocidos, el arranque de este proyecto tiene un enorme valor, por lo que representa para el futuro, pero también por lo que esta comarca ha logrado con no poco esfuerzo social e institucional.

Quienes cuestionan la prestación de servicios realizada por entidades privadas olvidan que el mundo del conocimiento es amplio y diverso, como bien saben muchos líderes universitarios, acostumbrados a visitar y trabajar con centros de otros países sin preguntarse si son de titularidad pública o privada

Avilés se presenta así en el horizonte de muchos estudiantes, de muchas familias, que verán una ciudad diferente a la de la gran industria contaminante. No pocas veces siento envidia del impulso de los jóvenes, ellos y ellas, que no desperdician oportunidad para viajar y conocer otros países, cosa difícil hace décadas. Para ellos conocer un idioma hablado por cientos de millones de habitantes, sea francés, español, inglés o chino, es algo natural, es una llave para adquirir nuevos conocimientos y experiencias, frente a quienes pretenden utilizar las lenguas de limitado alcance para construir fronteras.