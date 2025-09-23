Un viaje en ascensor

En "Sexpiertos" hay un chaval y una chavala. El chaval es Nico (Telmo Irureta) y va en silla de ruedas. La chavala, que es Ana (Aitziber Garmendia), sin embargo, no. Ambos se encuentran un día en un ascensor que se detiene una barbaridad de tiempo y durante esa barbaridad de tiempo cada uno de los dos descubre su propia diversidad funcional. Durante poco más de una hora ambos mantienen una comedia dramática sobre los cimientos de la amistad, la vida sexual que se cuenta y la que no se cuenta y también sobre la necesidad de romper la soledad. Porque la obra habla de sexo, pero va más allá. Habla de la incapacidad para compartir el tiempo de uno con quien está más cerca y de la tristeza que eso produce. Porque "Sexpiertos", siendo una comedia, es de las más tristes que he disfrutado.

La caja escénica de la Casa de Cultura acogió este domingo una función de un espectáculo que tiene un "Max" (el de mejor espectáculo revelación de 2023) y dos versiones (en castellano y en euskara) y fue la despedida del festival DiversAvilés. "Sexpiertos" tiene una capacidad palmaria de atrapar a los espectadores que se plantan a un par de metros de los actores que hacen de dos aficionados al teatro y que proponen un ensayo general de un "happening" por no se sabe qué causa. Los dos se conocen en un "flashback" y de ahí parte el espectáculo dentro del espectáculo. Que no quede claro el motivo del encuentro sobre las tablas, sin embargo, no dificulta que la mímesis que proponen (los autores, los actores, la directora) funcione como un tiro y uno, cuando se despide del escenario y vuelve al día normal celebra todo ello transformado, catártico entero. Tal y como Aristóteles determina. Y así toca la felicidad como si nada.