Opinión
Lucía Rey, de "Orilla a orilla"
Concierto inaugural del festival Fifty-Fifty de jazz y poesía
Inauguración el pasado jueves de la V edición del Festival de Jazz y Poesía Fifty-Fifty en la sala de conciertos de la Factoría Cultural de Avilés. Este quinto año con cambio de fechas, pero no de idea general de aunar durante todo este fin de semana poesía y música, con el recuerdo y homenaje a un buen amigo y colaborador del Festival, Xuan Bello.
En una sala llena sin butacas libres, y puntualmente, el director del festival, Yvan Corbat, se felicitó por un año más consolidándose esta cita, con cambio de fecha, y agradeciendo el apoyo del Ayuntamiento de Avilés, Ministerio de Cultura entre otros. Y de manera especial a los compañeros de organización: Sergio, Gonzalo y Fran.
Y sin solución de continuidad entró en escena una radiante Lucía Rey con vestido de una diseñadora de Avilés, y en formato de trío inicial de bajo, batería y piano. Muy contenta de estar en Asturias acompañada de sus padres, fue desgranando su último trabajo discográfico ·"Nómadas", nominado a Mejor Álbum de Jazz del Año en los Premios de la Academia Española de la Música, una fusión de jazz flamenco, latino, ritmos folclóricos mediterráneos y música clásica.
Para Lucía su música encaja a la perfección con la idea del festival ya que "Nómadas" tiene ese hilo conductor como una historia de un libro o una película. Comenzó con "Before falling" seguido "Siran", que representa a la mujer, la belleza y el porvenir. Un recuerdo a Saramago con "El Viaje del elefante".
En la recta final, y cerrando el cuarteto con el flautista Juan Carlos Aracil y el tema "Nómadas". Y tras una hora y media, un último tema en clave de improvisación con "Colombianas gaditanas" y coros de Lucía Rey y el bajista Ander García en un sonido que recordaba a otro bajista argentino Pedro Aznar y el Pat Metheny Group.n
