Cuando la vivienda pública copia al mercado

Luis Fernando, conductor de autobús colombiano de 33 años, y su pareja de 36 viven en un alojamiento temporal de Cáritas con sus mellizos de un año. Han solicitado en mayo una de las viviendas de tres dormitorios de la promoción pública de La Luz. A día de hoy, dos siguen vacías y sin respuesta a su solicitud.

"Dicen que hay que atender el reto demográfico… Pues nosotros queremos quedarnos. Queremos aportar", resume Luis Fernando una contradicción evidente: encajan en lo que los discursos oficiales dicen querer atraer —juventud, trabajo, familia—, pero fueron excluidos por un único motivo: ella supera por un año el límite de edad establecido.

En el Pleno ordinario de septiembre, la concejala de Vivienda, Ana Purificación Solís, admitió que estas viviendas —rehabilitadas con financiación europea y gestionadas por RUASA— siguen sin "colocar" pese a llevar más de un año terminadas. Los números no cuadran: mientras en El Pozón–Villalegre–La Luz se pagan 620–700 euros por dos habitaciones y hasta 750 euros por tres "preferentemente para trabajadores desplazados", las de La Luz salen a 450 euros.

La clave está en los requisitos. RUASA exige ser menor de 35 años, tener empleo, acreditar ingresos mínimos de 18.000 euros y máximos de cinco veces el IPREM, sin visitas previas y contrato de siete años sin prórroga. Esta combinación reduce drásticamente el universo de solicitantes potenciales incluso cuando el precio (450 euros) es competitivo en el barrio.

No es falta de demanda. Ya en enero se advirtió del riesgo de aplicar filtros propios del mercado en vivienda pública. Luis Fernando y su familia han pedido que se valore su caso individualmente: dos menores de un año, un trabajo estable y cuatro meses esperando respuesta. El Ayuntamiento lleva meses sin resolver mientras las viviendas siguen vacías. Una situación que cualquiera puede entender: hay casas, hay familias que las necesitan, pero las normas las mantienen separadas.

No hace falta reinventar nada. Otras ciudades ya lo hacen: priorizan a familias con niños pequeños, personas sin hogar y familias vulnerables por encima de la edad. Aplican el criterio del 30% máximo de ingresos para vivienda y dan respuestas en plazos concretos.

Con pisos privados cada vez más caros y viviendas públicas a 450 euros vacías, está claro que el problema no es la falta de interesados. Luis Fernando lo resume: "Nos mandan a la inmobiliaria y ya está. Nadie acompaña, nadie explica". Su caso desnuda la contradicción: Avilés habla de combatir la despoblación pero rechaza a una familia joven que quiere quedarse por un año de diferencia. Cuando las normas no entienden la vida real de las familias, la gente deja de confiar en las instituciones.

La pregunta es simple: ¿quiere Avilés ser una ciudad que acoge familias o una que las expulsa con burocracias absurdas? Las viviendas están, las familias también. Solo falta decidir de qué lado está la administración.