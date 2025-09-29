Opinión
Avilés tiene padrinos del swing
Ray Gelato y Enric Peidro llenaron el auditorio de la Casa de Cultura y homenajearon a los grandes tenores de los años 30 y 40
La tarde del sábado, con una lluvia ligera, calentaba motores en la plaza Álvarez Acebal con "Gipsy Joe Hot Club" y su mezcla de swing, jazz manouche, animando a un numeroso público, algunos bailando al estilo "lindy hop"…
Minutos después en el auditorio de la Casa de Cultura, lleno una vez más, Ray Gelato, conocido como el "Padrino del swing" y una superbanda de nueve músicos transportó a la era dorada del swing. Junto a Enric Peidro, interpretan clásicos del swing y temas de su álbum conjunto: "With All Due Respect".
Gelato, apellido artístico, en realidad es inglés de apellido Keith Irwin, se mostró muy contento de estar en una ciudad como Avilés y con su amigo Enric. Este explicó que han hecho una formación en quinteto para revitalizar un jazz que se escucha poco en los festivales de jazz, que es el dos saxos tenores de corte clásico. Gelato es reconocido por haber tocado en una de las bodas de Paul MacCartney o para la Reina Isabel II. Durante hora y media homenajearon a los grandes tenores de los años 30 y 40 del pasado siglo, interpretaciones de "Coleman Hawkins", "Ben Webster"... Hubo un momento especial con "Sophisticated Lady" la reconocida balada de Duke Ellington interpretada por Gelato. En la recta final, Enric interpreto "Laura", banda sonora de la película de Otto Preminger con letra de Johnny Mercer. Gelato por su parte, interpretó un reconocido "On the Sunny Side of the Street" y un bis final "Doggin Around" de Herschel Evans.
