Uno de los particularidades del Fifty - Fifty es la de conjugar artistas de mayor trayectoria musical con generaciones más jóvenes que podríamos denominar como generación ‘centenial’ del jazz. Dentro del espacio de conciertos de la Factoría Cultural, se pudo disfrutar y descubrir la noche del viernes a Matteo Paggi como líder y compositor de jazz moderno y música crossover. Ganador este año del Top Jazz 2024 en la categoría "Nueva Generación".

Generación Z del jazz

El sábado fue el turno de Daahoud Salim en quinteto, hijo del conocido saxofonista Abdu Salim (Gilmer, Texas), pionero del jazz en España y fundador, en Sevilla, de la primera escuela de jazz de Andalucía. Daahoud ha sido galardonado con el Premio Plataforma Jazz España a mejor proyecto emergente.

Estas formaciones de jóvenes tienen una característica común y es la de poseer una vasta formación académica en música y en jazz, podríamos afirmar que son una generación susceptiblemente diferente de las anteriores en saber música y ser menos autodidactas. También son grupos que se salen de cánones establecidos y navegan en distintos estilos, difícilmente clasificables, el término clásico de fusión, se les queda corto.

Ya el domingo, y día de clausura, la organización del festival agradeció una vez más el apoyo del Ayuntamiento de Avilés, Principado de Asturias y Ministerio de Cultura, pero de manera especial a todo el personal de las instalaciones municipales por su esfuerzo para que con una organización tan pequeña de personas, salga todo tan bien. Un agradecimiento al público fiel del festival que es ya la "familia fifty" tras estos cinco años.

Marina Lledó en formato de quinteto, cerró el festival, exponente de una generación de mujeres en el jazz, como Rita Payés, Andrea Motís o Lucia Fumero; a las que no se les pone nada por delante. Hija del guitarrista madrileño Arturo Lledó, nacida en Brasil de madre estadounidense, presentó su último disco "Estando sola", con una formación de músicos habituales del Fifty: Reinier Elizarde "El Negrón" y el astur cubano Edgar Olivero; complementaban la formación a la batería Georvis Pico y Román Filiú al saxo.

En palabras de Lledó su música es todo un viaje emocional y multicultural desde Cuba a Brasil y España. Y tal vez sea la mejor definición de lo que es el Fifty, un viaje de cuatro días por músicas y poesías de muchas partes del mundo… Avilés y su ayuntamiento apuestan y arriesgan por festivales de jazz, cosa que desde otro ayuntamiento muy cercano, la hostilidad y la ignorancia hacia la buena música y el jazz, es la nota predominante.